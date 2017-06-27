Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
99.639
Altın
140,832
Dolar
3,5032
Euro
3,9191
Kocaeli
29 °C
Bayram günü ölmek istemişti! Detaylar ortaya çıktı, meğer...
“AMATEM’i bekliyoruz”
İLKÇEV’den 11. Yaz Okulu
Trafikte 1500 polisle geniş çaplı uygulama!
19 yaşında kanserden ölüm
Esrarengiz kazada yeni gelişme
7 metreden şarampole uçtu! Yaralılar var
Mustafa Turgut vefat etti
Meliha Aliş vefat etti
Hasan İtiş vefat etti
"İlhan Bayram içimizden biri"
Abdullah Filiz vefat etti
Enzile Yaman vefat etti
Devlet Sarıer vefat etti
Demet Akalın'ın Gölcük'te dilediği dilek kabul oldu
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
YAŞAM
PERDE ARKASI
EĞİTİM
EKONOMİ
SAĞLIK
SERİ İLANLAR
GENEL
DİĞER »
BİLİM, TEKNOLOJİ
BÖLGE
SAĞLIK-SAĞLIK
Enzile Yaman vefat etti
Ana Sayfa
»
Vefat
27.06.2017 13:00
Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde oturan, merhum Hasan Yaman’ın eşi Enzile Yaman (101) solunum yetmezliği sonucu vefat etti.
4 çocuk annesi olan Enzile Yaman’ın cenazesi Kastamonu’da toprağa verildi.
Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
Etiketler:
Enzile Yaman
,
vefat
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Akşamdan kalan su içilir mi?
Alevlerin sardığı ahırdan son anda kurtarıldılar
Kent bayramlaştı
"Barbaros'un torunları" bayramda da nöbette
Diğer Haberler
Mustafa Turgut vefat etti
Kandıra Üğümce Mahallesi Pirahmetler Mevkii Küme Evleri No:8’de oturan çiftçi Mustafa Turgut (59) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Meliha Aliş vefat etti
İzmit Veliahmet Mahallesi Kertil Tekke Sokak Nur Apartmanı No:14’de oturan SEKA emeklisi Hüseyin Aliş’in eşi Meliha Aliş (63) Alzhaimer hastalığı nedeniyle vefat etti.
Hasan İtiş vefat etti
İzmit Yenişehir Mahallesi Atacan Sokak No:2’de oturan işçi emeklisi Hasan İtiş (74) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
Abdullah Filiz vefat etti
İzmit Ortaburun Köyü No:30’da oturan emekli TIR şoförü Abdullah Filiz (53) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.
Enzile Yaman vefat etti
Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde oturan, merhum Hasan Yaman’ın eşi Enzile Yaman (101) solunum yetmezliği sonucu vefat etti.
Devlet Sarıer vefat etti
İzmit Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi No:10’da oturan SEKA Devlet Hastanesinden emekli merhum Hasan Sarıer’in eşi Devlet Sarıer (82) vefat etti.
Osman Karakoç vefat etti
26 Haziran 2017 Pazartesi 12:56
Saniye Akyıldız vefat etti
26 Haziran 2017 Pazartesi 12:53
Fahriye Özbay vefat etti
26 Haziran 2017 Pazartesi 12:51
Ali Aydemir vafat etti
25 Haziran 2017 Pazar 15:57
Firdevs Adar vefat etti
25 Haziran 2017 Pazar 12:36
Cansu Eryılmaz vefat etti
25 Haziran 2017 Pazar 12:35
Vahit Kanpara vefat etti
24 Haziran 2017 Cumartesi 13:54
Veysel Özden vefat etti
24 Haziran 2017 Cumartesi 13:50
Güney Şahin vefat etti
24 Haziran 2017 Cumartesi 13:50
Erol Türkçetin vefat etti
23 Haziran 2017 Cuma 14:55
ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
1/20
FOTO GALERİ
Akşamdan kalan su içilir mi?
Kent bayramlaştı
"Barbaros'un torunları" bayramda da nöbette
Ak Parti bayramlaştı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
İzmit’te boş alanda cesedi bulundu
Başkan Karamürsel’e kendi arabası ile gitti, Halk Plajında yüzdü
Mavi bayraklı plajlara gidecekler dikkat! 1 Temmuz'da başlıyor
40'a yaklaşacak! Kavrulacağız
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
YAZARLAR
İsmet ÇİĞİT
Her bayram bu çileye nasıl katlanabiliyorlar?
Hayrettin ALBAYRAK
Korukır, Kocaelispor için hangi teknik adamı işaret etti
M.Zeki CANŞİ
SORVIVOR, OGEDAY, VEFA VE SADAKAT!
İbrahim ELGİN
GELİN BU BAYRAMI BİR MİLAT KABUL EDELİM
Yıldız ANDİÇ
Bayram’a erişmek
Ali GÜNDOĞDU
İzmit’in kahramanı:Fatma Seher Erden
İlksen ÇAĞLAYAN
Bayramınız Kutlu Olsun
Tümay Mercan
TATLI HEDİYENİZ, TATLI TERCİHİNİZ, PİŞMANİYE OLSUN
Sevcan TAMER
ÇILDIRMAYA AZ KALDI, DOKTORUM NERDE?
Süleyman PEKİN
DEVLETİN DİNİ ADALET, DİNİN DEVLETİ HÜRRİYET
Alaattin KÖKSAL
PARTİLER ÜSTÜ DÜŞÜNEN İNSANLAR ALDANMAZ VE ALDATMAZ
Mustafa OKÇU
CHP VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ
Zümrüt SEVİNÇ
AYLARDAN HAZİRAN'DIR
Turgay ENÇ
KOCAELİ STADYUMU
H.İbrahim KAHRAMAN
Derneklerimiz ve Demokratik anlayışımız!
Şaban Eraslan
Atatürk Ve Futbol Oyunu
Dündar Emir ÇİĞİT
Büyük hüzünler büyük ders verir
Hayri KARA
NOKTAYI KOYDUK
Uğur ULUDAĞ
Doğantepe’de futbol yok, heyecan vardı
Erdoğan ÇALIN
GÜÇ BİZDE
Mehmet SÖNMEZOĞLU
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ SEVMEK VE O’NA İTAAT ETMEK
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
İzmit'te kimyasal alarm: 'Tehlikeli ve öldürücü madde!'
Deve kuşu küçük çocuğu gülme krizine soktu
Bülent Ersoy'un hırsız maymunla imtihanı
Havuza düşen yavrularını kurtaran filler
1
2
3
4
5
6
7
8
KÜLTÜR SANAT
Hereke Kalesi 2018’de tamam
Körfez Belediyesi tarafından Hereke Kalesi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Başkan Baran, 2018’de kalenin turizme açılacağını söyledi.
51. Kocaeli Fuarı'nda yıldızlar geçidi
Kocaeli Fuarı’nın 51. yılında yaz boyunca devam edecek konser ve etkinlikler 28 Haziran İzmit’in kurtuluşunda Murat Boz ile başlıyor.
Ömer Döngeloğlu Gebzeliler ile buluştu
Gebze Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen programlar devam ediyor.
Uluslararası festivalden ödülle döndüler
BİLİM, TEKNOLOJİ
Türkiye'de bir ilk! Yüzde 100 Türk yapımı
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesince hayata geçirilen "Pilotaj ve Bakım Elemanı Eğitimleri İçin Genel Havacılık Uçak Simülatörü Üretimi" projesi kapsamında, yerli üretimle daha ucuza uçak simülatörü hazırlandı.
Gençler cep telefonunu 'arkadaş' olarak görüyor
Üniversitede okuyan gençlerin cep telefonunu nasıl algıladığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırmada, "Cep telefonu bir insan olsaydı yakınlık derecesi ne olurdu?" sorusuna katılımcıların yaklaşık yarısı "arkadaş" yanıtını verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Bilim Merkezine ziyaret
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu Kocaeli Bilim Merkezini ziyaret etti.
Cassini Satürn'ün uydusu Titan'ın 'kuzey yazını' görüntüledi
NASA Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin uydusu Titan'ın yaz mevsimini yaşayan kuzey yarım küresinin aydınlık yüzünü görüntüledi.
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.