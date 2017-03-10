EPDK açıkladı! O para abonelere iade edilecek...

Sayaç bağlantı aparatlarını temin etmeyen doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelere bu yıl için iade edecekleri bedel 14,25 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), yapılan soruşturma sonucunda sayaç bağlantı aparatlarını temin etmeyen doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelere bu yıl için iade edecekleri bedel, 14,25 lira olarak belirlendi..

EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, sayaç bağlantı aparatlarını temin etmedikleri veya sayaç montaj işlemlerini gerçekleştirmedikleri tespit edilen doğalgaz dağıtım lisansı sahipleri, sayaç montajının hangi yıl gerçekleştirildiğine bakılmaksızın 2017 yılı için abonelere 14,25 lira iade bedeli ödeyecek. Bu bedel sonraki yıllar için her yıl ilan edilen TÜFE oranında artırılacak..

Sayaç montaj işlemlerini yapmadığı veya ücretsiz olarak sertifika sahiplerine yaptırdığı gerekçesiyle hakkında ihtar uygulanmış doğalgaz dağıtım şirketlerinin, kullanıcılara iade edecekleri sayaç montaj bedeli her yıl EPDK tarafından belirlenen sayaç açma-kapama bedelinin yüzde 50'si olacak..