  • BIST 89.611
  • Altın 144,226
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Kocaeli 8 °C

EPDK açıkladı! O para abonelere iade edilecek...

»
EPDK açıkladı! O para abonelere iade edilecek...
Sayaç bağlantı aparatlarını temin etmeyen doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelere bu yıl için iade edecekleri bedel 14,25 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), yapılan soruşturma sonucunda sayaç bağlantı aparatlarını temin etmeyen doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelere bu yıl için iade edecekleri bedel, 14,25 lira olarak belirlendi..

EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, sayaç bağlantı aparatlarını temin etmedikleri veya sayaç montaj işlemlerini gerçekleştirmedikleri tespit edilen doğalgaz dağıtım lisansı sahipleri, sayaç montajının hangi yıl gerçekleştirildiğine bakılmaksızın 2017 yılı için abonelere 14,25 lira iade bedeli ödeyecek. Bu bedel sonraki yıllar için her yıl ilan edilen TÜFE oranında artırılacak..

Sayaç montaj işlemlerini yapmadığı veya ücretsiz olarak sertifika sahiplerine yaptırdığı gerekçesiyle hakkında ihtar uygulanmış doğalgaz dağıtım şirketlerinin, kullanıcılara iade edecekleri sayaç montaj bedeli her yıl EPDK tarafından belirlenen sayaç açma-kapama bedelinin yüzde 50'si olacak..

Bu haber toplam 1683 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeytinoğlu: “Meslek okulları istihdamı karşılayamıyor” 10 Mart 2017 Cuma 10:00
  • O para bu ay yatıyor10 Mart 2017 Cuma 08:54
  • Tarlaların zam şampiyonu: Nohut09 Mart 2017 Perşembe 23:43
  • Bakan Tüfenkci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının öngörüleri tutmayacak09 Mart 2017 Perşembe 21:37
  • TAYSAD Başkanı Kanca elektrik zammına engel olunmasını istedi09 Mart 2017 Perşembe 20:00
  • Bankacılık sektörünün mevduatı arttı09 Mart 2017 Perşembe 18:01
  • Zümrütkent’te bir daire icradan satılıyor09 Mart 2017 Perşembe 16:57
  • 223 yatırıma 851 milyon lira harcandı09 Mart 2017 Perşembe 15:20
  • Brisa'ya geçici işçi aranıyor09 Mart 2017 Perşembe 12:43
  • Pirelli’de geçici işçi alımı sürüyor08 Mart 2017 Çarşamba 22:51
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti