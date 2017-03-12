  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Kocaeli 7 °C

EPDK'dan doğalgaz aboneliği açıklaması

»
EPDK'dan doğalgaz aboneliği açıklaması
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz aboneliğinin tüketicinin üzerine alınmasının can güvenliği için önemli olduğunu bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK), yapılan yazılı açıklamada, kiracı ya da başkalarının, ev sahiplerinin aboneliğini kullanmaması gerektiği kaydedildi.

Hem faturalı hem de kartlı abonelikte bu durumun can güvenliği için büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, doğalgaz aboneliğinin tüketicinin üzerine alınmasının çok önemli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, faturalı abonelikte kiraya verilmiş evlerde borcun ödenmemesi halinde söz konusu borcun ev sahibinin üzerinde olacağı vurgulanırken, "Oysa ev sahibi meskenini kiraya verdiği zaman aboneliğini de feshedeceğinden güvence bedelini geri alma hakkına sahiptir. En önemli nokta ise abonelik değişiminde iç tesisat sisteminin baştan aşağı dağıtım şirketi tarafından kontrol edilmesi ya da ettirilmesi zorunluluğu bulunmasına yöneliktir." denildi.

Doğalgaz tesisatında eksiklik olması durumunda can güvenliği için bu eksikliğin giderilmesinin gerektiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kiracının da doğalgaz aboneliğini üzerine alması şarttır. Aksi durum usulsüz kullanım olarak yasal müeyyide gerekir. Bu şekilde kullanım 'usulsüz kullanım' olup KDV hariç 90 lira cezası var. Dağıtım şirketi tespit etmeden önce tüketici başvurup aboneliğini yaptırırsa herhangi bir ceza uygulanmaz. Kartlı abonelikte ise ev sahibi kartı kiracısına ya da evi sattığı yeni kişiye teslim etse de aboneliği hala üzerinde olduğu için sayacın eksik-hatalı ölçüm yapması halinde sorumlu olur. Bu nedenle kiracının ya da evi satın alan kişinin aboneliği üzerine almak için başvurması şarttır. Yine iç tesisatın kontrol edilmesi can güvenliği için önemli bir zorunluluktur. Ayrıca kartlı aboneliklerde de bu şekilde kullanım usulsüz kullanım olup KDV hariç 90 lira cezası var. Dağıtım şirketi tespit etmeden önce tüketici başvurup aboneliğini yaptırırsa herhangi bir ceza uygulanmaz. Vatandaşlarımız bir evden taşınırken, bir evi satarken veya kiraya verirken mutlaka üzerinizdeki aboneliği feshetmelidir."

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 526 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatandaşa göre Referandum sonucu yarı yarıya görünüyor12 Mart 2017 Pazar 09:34
  • Artvinliler kurtuluşu coşkuyla kutladı12 Mart 2017 Pazar 09:30
  • Kadın Girişimciler, Donanma’ya gittiler11 Mart 2017 Cumartesi 17:21
  • Kaldırımda yürüyen kadının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılması tepki11 Mart 2017 Cumartesi 17:01
  • Bulut: “Gençlerimiz ve geleceğimiz için varız”11 Mart 2017 Cumartesi 16:33
  • Karamürsel'de denizde kurtarma operasyonu11 Mart 2017 Cumartesi 15:49
  • Üzülmez, spor merkezi ve bilgievinin açılışını yaptı11 Mart 2017 Cumartesi 14:55
  • Kanser Derneği’nde yeni başkan Asiye Aslan11 Mart 2017 Cumartesi 14:44
  • Hac kayıtlarından son gün pazartesi11 Mart 2017 Cumartesi 14:18
  • Şehitlik, 18 Mart'a hazır11 Mart 2017 Cumartesi 14:00
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti