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Eray Şamdan 6. kez Avrupa Şampiyonu

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Eray Şamdan 6. kez Avrupa Şampiyonu
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün Altın Sporcusu Eray Şamdan kariyerine bir Avrupa şampiyonluğu daha yazdırdı.

Portekiz’de yapılan Üniversiteler Arası Avrupa Karate Şampiyonası’nda Darıcalı Eray Şamdan ülkemize altın madalya kazandırdı. 

Daha önce kariyerine 5 Avrupa Şampiyonluğu ve 1 Dünya Şampiyonluğu sığdıran Milli Karateci Eray Şamdan, bu kez Üniversiteler Arası Avrupa Karate Şampiyonası’nda kürsünün zirvesine çıktı. İlk kez katıldığı Üniversiteler Arası Avrupa Şampiyonası’nda, başarılarla dolu kariyerine altıncı Avrupa Şampiyonluğunu yazdıran Şamdan, yine muhteşem maçlara imza atarak bayrağımızı dalgalandırdı. Eğitim hayatını Bursa Uludağ Üniversitesi’nde sürdüren Darıca Belediyesi’nin yıldız Sporcusu, böylelikle Darıca’ya 6 ay içinde ikinci kez Avrupa Şampiyonluğunu yaşatmış oldu. Erkekler 60 kilogram müsabakalarında, İlk turda Alman Rakibi Kuse Felix’i 3-0 geçen Şamdan, bir sonraki turda Portekizli Leitao Vasco’yu 10-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Şamdan, finalde de yine bir başka Portekizli Pinto Goncalo’yu da 4-1 yenerek 6’ncı kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Genç sporcuyu ilk tebrik eden isim ise Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak oldu. Şampiyon sporcuyu telefonla arayarak tebrik eden Başkan Karabacak, “Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü altında özellikle amatör spora önemli yatırımlar yaptık. Atletizm vekarate branşlarında yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başladık. Darıca sporda önemli bir marka haline geldi, bu önemli başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun” diyerek kulüp olarak başarılarının devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

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