ERBAKAN HOCA; İMANI VE AMELİYLE HER KESİMİ ETKİLEYEN, TAVİZSİZ BİR LİDERDİ

Merhum Profesör Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926 tarihinde Sinop da dünyaya gelmiştir. 27- Şubat 2011 tarihinde Ankara da vefat etmiştir. Devlet töreni istemeyen rahmetli Erbakan hocanın cenazesine ailesi, yakınları, Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL, Başbakan Tayyip Erdoğan, siyasi parti liderlerinden Sayın Recai Kutan ve arkadaşları, Sayın Devlet Bahçeli, Tansu çiller, Deniz Baykal, birinci ordu komutanı orgeneral Hayrı Kıvrıkoğlu ve bir grup asker katılmışlardır.

Ayrıca AK parti hükümetinin Bakanları, her partiden temsilciler, İsmail ağa cemaatinin önderi muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu ve talebeleri, diğer cemaat önderleri ve mensupları, sivil örgüt ve sendika yöneticileri ve 100’e yakın ülkeden gelen ilim ve siyasi şahsiyetler, cenaze töreninde yerlerini almışlardı.

“Her nefis ölümü tadacaktır” ilahi emir gereğince, Rahmetli Erbakan hocamız da, 85 yıllık ömür sermayesini ülkesi, milleti, İslam âleminin huzuru ve dünya barışı için vakfeden bir İslam mücahidi olarak aramızdan ayrılarak rahmeti rahmana kavuşmuştur. Rahmetli Erbakan hocamızın cenaze namazına iştirak etmek için İstanbul Fatih camiinde gelen milyonlarca müslümana cenaze namazını, Diyanet işler Başkanı Mehmet Görmez tarafından kılınarak, tekbirlerle selatlarla İstanbul merkez efendi mezarlığına defni yapılmıştır.

Rahmetli Hocamız aramızdan ayrılalı altı yıl olmasına rağmen, inancıyla, yaşantısıyla, nezaketiyle, icraatlarıyla geleceğe yönelik fikirleriyle, unutulmadan aramızda yaşamaktadır. Dost, muarız herkes şahittir ki, hocamız hayatı boyunca vatanın kalkınması, İslam milletinin ve bütün insanlığın huzuru ve barışı için çalışmıştır.

Hayatı boyunca, İslam ümmetinin ayağa kalkması için, inandığı hak dava uğurunda, önüne konulan engellere aldırmayan ve taviz vermeyen, şer güçlere parmak ısırtacak kadar azimli ve gayretli, İslam dünyasına güven veren, Müslümanların öncü kabul ettiği, zamanın ender liderlerindendi.

Şer güçlere karşı “Dünyada batıl varsa, Hak da vardır diyerek, ülkemizde ve İslam dünyasında yerli olan milli siyasi istiklal mücadelesini başlatmıştır. Bu mücadelenin maddi ve manevi cephesini, korkusuzca topluma anlatarak, yaşanmasına gayret gösteren, sindirilmiş Müslümanları yönetime katarak, siyasetçilerin yönünü, millete doğru çevirmeyi başaran, fedakâr bir liderdi.

İnandığı manevi değerlere ve ülkesi için yaptığı ve yapmak istediği milli ve yerli icraatlarına tahammül edemeyen dış şer güçlere karşı dik durduğu halde, bir gün hak ve hakikati anlayacaklar ümidiyle, içteki şuursuzların, yaptıkları bilinçsiz ve fütursuzca muhalefetlerine azami sabır göstererek, gelecek nesillere ışık olacak, siyasi stratejileri olan bir liderdi.

Erbakan hoca, hem ikna ve hem de iddia sahibi olduğu için hiçbir sahada mağlup olmuyordu. Dünyevilikleri elinin tersi ile iterek, Hakkın ve adaletin hâkim olması için gece gündüz uğraşan, gücünün en son noktasını zorlayan, son nefesine kadar İlahi Kelimetullah için çalışan aksiyoner bir liderdi. Hiçbir beşeri güçten korkmayan, hakka teslim olmuş, sebeplere sarılan, takdire inanan, milletine güvenen, siyasi derinliği olan tefekkür ehli bir liderdi.

Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, mazlum ve mağdur olan Müslüman topluluklara ulaşan onlara maddi ve manevi destek veren Müslümanları hayra teşvik eden, mazlum milletler tarafından unutulmayan cömert bir liderdi.

Erbakan hoca, geçmişi günümüze ustalıkla taşıyan, gelecek nesillerin öze doğru dönüşlerine zemin hazırlayan, inancıyla fikir ve düşünceleriyle partiler üstü bir liderdi. Onun nezaketinden ilminden hitabetinden icraatlarından ileri görüşlülüğünden, dost ve muarızları istifade etmiştir. Siyonizmin ifsat edici proje ve planlarını en iyi bir şekilde anlatan, İslam dünyasını ve bütün dünya insanlığını uyandırmaya çalışan ıslah edici bir liderdi.

Merhum Erbakan hocayı sağlığında anlayamayarak, Yaptığı siyasi çıkışlarını zamansız diyerek tenkit edenlere, hocanın;“gün gelecek bizleri anlayacaksınız. Zaman hocayı haklı çıkardı diyeceksiniz. Lakin ben aranızda olmayacağım” diyerek cevap veren, maddi ve manevi cephesi güçlü bir liderdi. Yaşadığı dönemin insanları, kendisinden yeterince istifade edemeyeceklerini bilen, gelecek nesillerin onu çok daha iyi anlayarak attığı temellerin üzerinde Yeniden Büyük Türkiye’nin inşasını yapacaklarına inanan, ümit var bir liderdi.

Ülkesi ve İslam ümmeti için çektiği ıstıraplar, ona haz ve hız veriyordu. O dünya hayatında ki imtihanını tamamlayarak Rabbine kavuştu. Biz onu anlamadık, ama o bizi anlayarak aramızdan ayrılırken, “Ehli iman olan herkese, hakkımı helal ediyorum” diyebilen merhametli bir liderdi.

Rahmetli Erbakan hocamızın ölümü münasebetiyle, ülkemizin medya mensupları, siyasileri, devletimizin etkili yetkili bürokratları, istisnasız bir şekilde, samımı olarak üzüntülerini ifade etmişlerdir. Söz konusu ettiğim yerli ve yabancı siyasilerin, devlet adamlarının, yazarların yazdıklarından, gazetelerin attıkları manşetlerden bir bölümünü okuyucularımızla paylaşmak istiyorum. Takdir edersiniz ki yazılanların hepsini bir makale içinde yazmak mümkün değildir. Adlarını yazamadığım yazar ve siyasiler haklarını helal etsinler.

“Türkiye’ye çok önemli hizmetler kazandırmış, Türk siyasetinde, kendine mümtaz bir yer edinmiş, ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir siyasetçi ve bilim adamıydı. Şahsıyla davasıyla ilkeleriyle genç nesillere örnek oldu. Yıllarca birlikte siyaset yaptığım hiçbir zaman ayrı düşmediğim öğrettikleriyle, kişiliğiyle kendisini şükranla yâd edeceğiz. Allah ondan razı olsun. “Cumhurbaşkanı T. Erdoğan)

Büyük bir devlet, siyaset ve bilim adamını kaybetmenin üzüntüsü içerisindeniz. Uzun sure birlikte çalışma mutluluğuna eriştiğim değerli hocamız, hiç şüphe yok ki, yakın tarihimize damgasını vurmuştur. Millete hizmet etmeyi her şeyin üstünde tutmuştur. Allah rahmet etsin” (Eski cumhurbaşkanı Abdullah GÜL)

Rahmeti Erbakan büyük bir İslam mücahidiydi. Yaptıkları, yapmak istedikleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.” (Merhum Aydın Menderes) “siyaset dünyamızın çınarlarından biriydi.” (Kemal Kılıçdaroğlu) “ Türk milletinin yetiştirdiği mümtaz bir şahsiyetti. Sayın Hoca’mıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diyorum.” (Devlet Bahçeli) Endonezya”da hemen herkes tarafından tanınan, okul arkadaşım Erbakan bey, iman ve takvası çok yüksek olan bir liderdi” ( (Eski Endonezya cumhurbaşkanı Habibi)

“ömrünü İslam ümmetine ve vatanına adadı. (Ramazan Şallah)“Adı, milletimizin hafızasından silinmeyecektir.” (Eski TBMM başkanı) “Değerli bilim ve siyaset adamı olarak ülkeye yaptığı hizmetleri daima hatırlanacaktır.” (Eski Genelkurmay başkanı orgeneral Işık Koşaner) Kadınları siyasette sokan, karizmatik bir şahsiyetti. O’nun öğrencileri şu anda Türkiye’yi yönetiyor. İkna kabiliyeti yüksek iddiası olan bir insandı (Yavuz Donat) Değerli hocam mekânın cennet, hicretin kutlu olsun. El Fatiha.