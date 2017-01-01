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Erbakan İzmit’te

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Erbakan İzmit’te
Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesi, 2’nci Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nı bugün yapıyor. Vakfın Genel Başkanı Fatih Erbakan da bugün bu toplantıya katılmak için İzmit’e geliyor.

GRAND KÖRFEZ OTELİ’NDE

Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesi’nin 2’nci Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Derince Yenikent’teki Grand Körfez Oteli’nde bugün saat 13.00’de başlayacak. İstanbul ve Bursa İl Başkanları da katılıyor. Fatih Erbakan’ın katılacağı toplantıya  750 civarında vakıf üyesi davet edildi. Toplantının saat 15.45’de başlayacak ikinci bölümünde Vakıf Başkanı Fatih Erbakan’ın 2016 yılının genel değerlendirmesini yapacağı öğrenildi.

MUDURNU’DA EĞİTİM 

Erbakan Vakfı Kocaeli, İstanbul ve Bursa Şubeleri’nin katılacağı geniş çaplı eğitim toplantıları da 14-15 Ocak tarihlerinde Bolu Mudurnu’da yapılacak.

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