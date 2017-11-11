Erbakan, İzmit’te
Prof.Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere bugün İzmit’e gelecek.
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Fatih Erbakan, Kocaeli Fuarı içinde bulunan Harran 41 Düğün Salonu’nda saat 15.00’te vakıf üyelerine, vatandaşlara seslenecek. Partilileşme süreciyle ilgili önemli açıklamalar yapması beklenen Fatih Erbakan, daha sonra İstanbul’a geçecek.
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Etiketler : Prof.Dr. Necmettin Erbakan, Fatih Erbakan
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