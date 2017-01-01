Erbakan Kocaeli'de

Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesi, 2’nci Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nı bugün yapıyor. Vakfın Genel Başkanı Fatih Erbakan da bugün bu toplantıya katılmak için İzmit’e geldi.

GRAND KÖRFEZ OTELİ’NDE Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesi’nin 2’nci Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Derince Yenikent’teki Grand Körfez Oteli’nde bugün saat 13.00’de başladı. İstanbul ve Bursa İl Başkanları da katıldı. Fatih Erbakan’ın katıldığı toplantıya 750 civarında vakıf üyesi davet edildi. Toplantının saat 15.45’de başladı ikinci bölümünde Vakıf Başkanı Fatih Erbakan’ın 2016 yılının genel değerlendirmesini yaptı. MUDURNU’DA EĞİTİM Erbakan Vakfı Kocaeli, İstanbul ve Bursa Şubeleri’nin katılacağı geniş çaplı eğitim toplantıları da 14-15 Ocak tarihlerinde Bolu Mudurnu’da yapılacak.

Bu haber toplam 1274 defa okunmuştur