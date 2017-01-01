  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Kocaeli 3 °C

Erbakan Kocaeli'de

»
Erbakan Kocaeli'de
Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesi, 2’nci Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nı bugün yapıyor. Vakfın Genel Başkanı Fatih Erbakan da bugün bu toplantıya katılmak için İzmit’e geldi.

GRAND KÖRFEZ OTELİ’NDE

Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesi’nin 2’nci Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Derince Yenikent’teki Grand Körfez Oteli’nde bugün saat 13.00’de başladı. İstanbul ve Bursa İl Başkanları da katıldı. Fatih Erbakan’ın katıldığı toplantıya  750 civarında vakıf üyesi davet edildi. Toplantının saat 15.45’de başladı ikinci bölümünde Vakıf Başkanı Fatih Erbakan’ın 2016 yılının genel değerlendirmesini yaptı.

MUDURNU’DA EĞİTİM 

Erbakan Vakfı Kocaeli, İstanbul ve Bursa Şubeleri’nin katılacağı geniş çaplı eğitim toplantıları da 14-15 Ocak tarihlerinde Bolu Mudurnu’da yapılacak.

Bu haber toplam 1274 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tutuş’tan CHP'li Küçükkaya’ya tepki:“Allah ıslah etsin sizi”01 Ocak 2017 Pazar 13:23
  • 2016’DA VEFAT EDENLER01 Ocak 2017 Pazar 13:00
  • 2016; iyi ki bitti, gitti01 Ocak 2017 Pazar 12:38
  • Saroğlu, İzmir’e atandı01 Ocak 2017 Pazar 12:08
  • Numan Kurtulmuş: 2017'de kökünüzü kurutacağız01 Ocak 2017 Pazar 11:49
  • Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak01 Ocak 2017 Pazar 11:14
  • 2016’da Kocaeli’de yılın olayı:Kocaelispor’un  küllerinden doğuşu01 Ocak 2017 Pazar 09:42
  • AK Parti Yenidoğan’dan başlayacak01 Ocak 2017 Pazar 09:06
  • İşte büyük ikramiyeyi kazanan numara31 Aralık 2016 Cumartesi 23:30
  • Bakan Albayrak Kocaeli'de denetledi31 Aralık 2016 Cumartesi 21:35
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Sevgi, hoşgörü ve umut
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti