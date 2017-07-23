Erbakan Vakfı: “İsrail, akıttığı mazlumların kanında boğulacak”

Erbakan Vakfı’nın aylık olağan toplantısı önceki akşam fuar içindeki Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı.

Yücel Mollaismaoğlu başkanlığında yapılan toplantıya İl yöneticiler, ilçe başkanları ile ilçe yöneticileri katıldı. Toplantıda, son günlerde gündemde olan İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği saldırılar gündemin ilk sırasındaydı. Mollaismailoğlu, İsrail’in bir gün akıttığı mazlumların kanıyla boğulacağını söyledi.

“LANET OKUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Mescid-i Aksa’nın şehri Kudüs’ün Rabbimizin kıldığı bir belde olduğunu, son bir asırdır zulmün, gözyaşının, işgalin en şiddetlisini yaşadığını belirten Erbakan Vakfı Kocaeli İl Başkanı Mollaismailoğlu, “Her sabah yeni bir cinayetle uyanan, her gününü ıstırap içinde geçiren Siyonist işgalin pençesindeki Miraç’ın merkezi Kudüs’te Mescid-Aksa’nın kapılarını kapattılar. 50 yıl sonra bir kez daha Cuma namazının kılınması yasaklandı. Biz elbette haykırmaya, Kahrolsun İsrail demeye ve lanet okumaya devam edeceğiz. Biz elbette, meydanları doldurup sesimizi yükseltmeye bu zulme razı olmadığımızı göstermeye devam edeceğiz. Kol kola girip Filistinli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“MESCİD-İ AKSA VAZGEÇİLMEZ DAVAMIZ”

İnsanlık dışı faaliyetler gerçekleştiren İsrail’e karşı hak ve adalet üzere fakat güçlü bir ve caydırıcı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Erbakan Vakfı İl Başkanı Mollaismailoğlu şunları söyledi:

“Türkiye bu konuda derhal harekete geçmeli, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 çatısı altında ortak bir hareket planı ortaya koymalıdır. İsrail işgalini sona erdirecek, Gazze ablukasını ortadan kaldıracak, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları sonlandıracak bir eylem planı oluşturulmalıdır. Bizler Erbakan Vakfı mensubu Milli Görüşçüler olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı Türkiye’nin ve İslam Alemi’nin gündemine taşıyan ve kalbi her daim bu kutsal belde ile birlikte atan merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yolunda yürümeye devam ediyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı vazgeçilmez davamız olarak görüyoruz.”