Ercan Keleş: “Beni başkan yaptırmadılar”

BBP İl Kongresine başkanlık için aday olan ancak parti tarafından son anda aday gösterilmeyen Ercan Keleş, “Benim başkan adayı olmamdan rahatsız olanlar Genel Merkez Başkan Yardımcısı Haşim Yanar’ı aramışlar. Serhat Duyar’ın isteğiyle beni başkan yaptırmamak için Kocaeli’ye gelmişler. Pazar günü benim adaylığımı iptal ederek Şeref Gönenli’ye ‘süreci sen yönet’ dediler” açıklamasında bulundu.

Büyük Birlik Partisi’nin geçtiğimiz hafta Pazar günü yapılan il kongresinde mevcut Başkan Nihat Yıldız, yeniden aday olmamıştı. Yıldız’ın yerine il başkan yardımcısı Ercan Keleş’in aday olacağı parti tarafından duyurulmuştu. Ancak kongreye çok az bir zaman kala Ercan Keleş sosyal medya hesabından kongreye darbe yapıldığını iddia etmişti. Akabinde ise gerçekleşen kongrede eski il başkanı Avukat Şerefe Gönenli tek aday olarak il başkan adayı gösterilmiş ve yeniden başkan seçilmişti.

GÖNENLİ‘YE YÜKLENDİ

Kongrenin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen partide sular bir türlü durulmadı. Ercan Keleş yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bu kez de başkan seçilen Şeref Gönenli’yi hedef aldı. Keleş, “Kocaeli’de göreve gelen BBP İl Başkanı Gönenli bir hukukçudur. Hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde göreve gelmiştir. Bu ihaneti Kocaeli halkına nasıl anlatacak” ifadelerini kullandı.

GÖNENLİ GÖREVİ ÖNCE İSTEMEDİ

Keleş yaptığı darbe açıklaması ve son olarak da Gönenli için hukuksuz olarak göreve geldiği iddiasına şu şekilde açıklık getirdi:

“Nihat Bey MYK’da görev alacağı sebebiyle il başkanlığı görevine devam etmeyeceğini söyledi. Bu üzerine parti içinde yeni il başkanı için bir ay istişare yapıldı. Önce Serhat Duyar’a teklif edildi. Duyar, iş yoğunluğu sebebiyle görevi kabul etmedi. Ardından teklif Şeref Gönenli’ye götürüldü. Avukat olan Gönenli, çok yoğun olduğunu ve adliyeden dahi çıkamadığını ifade ederek ‘kesinlik kabul edemem’ dedi. Bu cevabı hoşgörü ile karşıladık.

YÖNETİM BAŞKAN OLMAMI İSTEDİ

Ardından il yönetim kurulu toplantısı yaptık. Yapılan istiare sonucunda il yönetiminin tamamı il başkanı olarak beni işaret etti. Tamamen yönetimce ki arkadaşlar benim başkan olmamı istediği için kabul ettim ve liste hazırladım. Başta böyle bir talebim yoktu. Arkadaşlara ‘Siz destek veriyorsanız yaparım’ dedim. 5 yıl bu partide görev yaptım. Serhat Duyar’ın il yönetiminde yer aldım. 2 yılda Nihat Yıldız’ın başkan yardımcılığı görevini yürüttüm.

AMAÇLARI KAOS ÇIKARTMAKTI

Kongre Pazar günü yapılacaktı. Cumartesi gecesine kadar problem yoktu. Aday olacağım işin listemi hazırlıyordum. Hatta Mustafa Arha’da aday olmuştu ancak listesini tamamlamamıştı. Ancak benim başkan adayı olmamdan rahatsız olanlar Genel Merkez Başkan Yardımcısı Haşim Yanar’ı aramışlar. Serhat Duyar’ın isteğiyle beni başkan yaptırmamak için Kocaeli’ye gelmişler. Pazar günü benim adaylığımı iptal ederek Şeref Gönenli’ye ‘süreci sen yönet’ dediler. Ben Nihat Yıldız’ın adamı olduğum için amaç kaos çıkartmaktı. Şeref Gönenli kendisine ilk teklif edildiğinde ‘çok yoğunum adliyeden çıkacak vaktim yok’ demişti. Genel Merkez’den teklif gelince aynı şeyi onlara da söyleseydi. Madem çok yoğundu ne oldu da kabul etti?

Çiğdem ARMAĞAN