Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen 6’ıncı Olağan Genel Kurul sonrasında delegelerin tamamının oylarını alarak tekrar başkan seçilen Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş mazbatasını Kocaeli Adliyesi’ne giderek İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nurettin Temur’un elinden aldı. Mazbata törenine yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Törende konuşan emek mücadelesine ve sendika üyelerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi. İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nurettin Temur da yeni sendika yöneticilerine görevlerinde başarılar diledi.

Ayşegül Kalaycı

