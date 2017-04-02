Erdemir: “İstikrar ve istikbal için Evet demeliyiz”

TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alim Erdemir de Körfez'e gelerek Çamlıtepe Mahalle Teşkilatı’nda yeni anayasa referandumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kendisi de Çamlıtepe’nin eski bir sakini olan Alim Erdemir, “Bu sistem gelecek hedeflerimizi yakalamamız için büyük bir fırsattır” dedi. Osmanlı döneminden günümüze yönetim sistemleriyle ilgili bilgi aktaran, örnekler veren Alim Erdemir, “Şuan sınırsız ve sorumsuz bir Cumhurbaşkanlığı modeli ülkemizde uygulamadadır. Cumhurbaşkanı isterse şuan Meclisi feshedebilir, istediğini affeder, istemediği hiçbir yüksek bürokratı atatmayabilir. Yani şuan ki model daha despotik daha antidemokratiktir. Kimse de vatana ihanet dışında Cumhurbaşkanından hesap soramaz. Peki yeni sistem böyle mi? Elbette hayır. Bir kere Cumhurbaşkanı hazırlamış olduğu bütçeyi her yıl TBMM’ye sunmak zorunda. Dolayısıyla Meclisle uyumlu olmak zorunda. Ya da çıkaracağı kararname asla kanunla çelişemez, hatta ondan daha düşük seviyede olmak zorundadır. İddia edildiği gibi başı buyruk diktatoryal bir yönetim benimsemeye kalkışamayacaktır. Bunu tercih ettiği anda Meclisten veto yiyeceğini bilecek yada Meclisin ülkeyi seçime götüreceği bilgisinden yoksun olmayacaktır.” dedi. Alim Erdemir, AK Parti ve MHP tabanının güçlü olduğu Kocaeli’de sandıktan büyük bir oranda Evet çıkacağını beklediğini de sözlerine ekledi.

Çamlıtepe’nin eski sakinlerinden olan TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alim Erdemir, AK Parti Çamlıtepe Mahalle Teşkilatı’nda ‘Evet’ çalışması gerçekleştirdi.