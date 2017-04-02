  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Kocaeli 16 °C

Erdemir: “İstikrar ve istikbal için Evet demeliyiz”

»
Erdemir: “İstikrar ve istikbal için Evet demeliyiz”
TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alim Erdemir de Körfez'e gelerek Çamlıtepe Mahalle Teşkilatı’nda yeni anayasa referandumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kendisi de Çamlıtepe’nin eski bir sakini olan Alim Erdemir, “Bu sistem gelecek hedeflerimizi yakalamamız için büyük bir fırsattır” dedi. Osmanlı döneminden günümüze yönetim sistemleriyle ilgili bilgi aktaran, örnekler veren Alim Erdemir, “Şuan sınırsız ve sorumsuz bir Cumhurbaşkanlığı modeli ülkemizde uygulamadadır. Cumhurbaşkanı isterse şuan Meclisi  feshedebilir, istediğini affeder, istemediği hiçbir yüksek bürokratı atatmayabilir. Yani şuan ki model daha despotik daha antidemokratiktir. Kimse de vatana ihanet dışında Cumhurbaşkanından hesap soramaz. Peki yeni sistem böyle mi? Elbette hayır. Bir kere Cumhurbaşkanı hazırlamış olduğu bütçeyi her yıl TBMM’ye sunmak zorunda. Dolayısıyla Meclisle uyumlu olmak zorunda. Ya da çıkaracağı kararname asla kanunla çelişemez, hatta ondan daha düşük seviyede olmak zorundadır. İddia edildiği gibi başı buyruk diktatoryal bir yönetim benimsemeye kalkışamayacaktır. Bunu tercih ettiği anda Meclisten veto yiyeceğini bilecek yada Meclisin ülkeyi seçime götüreceği bilgisinden yoksun olmayacaktır.” dedi. Alim Erdemir, AK Parti ve MHP tabanının güçlü olduğu Kocaeli’de sandıktan büyük bir oranda Evet çıkacağını beklediğini de sözlerine ekledi.

Çamlıtepe’nin eski sakinlerinden olan TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alim Erdemir, AK Parti Çamlıtepe Mahalle Teşkilatı’nda ‘Evet’ çalışması gerçekleştirdi.

Bu haber toplam 170 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Özlü, Kocaeli'de gençlerle buluştu31 Mart 2017 Cuma 22:11
  • Deniz Baykal İzmit’teydi31 Mart 2017 Cuma 18:20
  • Çakır, Gölcük ‘te sanayi esnafına “Yeni Sistemi” anlattı31 Mart 2017 Cuma 15:08
  • Çakır, hemşerilerinden ”Evet” istedi31 Mart 2017 Cuma 10:01
  • Aydın Ünlü içini döktü30 Mart 2017 Perşembe 22:28
  • Gültekin Uysal Kocaeli'ye geliyor 30 Mart 2017 Perşembe 18:59
  • Bakan Özlü Kocaeli'de canlı yayına katılacak30 Mart 2017 Perşembe 18:33
  • Muhsin çalınan bisikletine kavuştu30 Mart 2017 Perşembe 12:28
  • Baykal ve İnce Kocaeli'ye geliyor 29 Mart 2017 Çarşamba 19:44
  • Başiskele hem sandıkta hem sahada fire istemiyor29 Mart 2017 Çarşamba 16:29
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti