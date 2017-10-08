Erdoğan neden haklı?

AK Parti içinde “Metal yorgunluğu” nedeniyle büyük değişimin sancıları yaşanırken, Cumhurbaşkanı ve Parti’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok net ve çok samimi bir açıklama yaptı:

“Bir göreve getirilirken iyi. Sonra bu görevi bırakmasını istemek neden yanlış olsun?”

AK Parti içindeki parti düzenini ve disiplinini çok açık şekilde özetleyen tek cümle budur.

2002’den bu yana Recep Tayyip olmasa, mevcut AK Partili milletvekillerinden, bakanlardan, belediye başkanlarından çok forslu ve yetkili teşkilat başkanlarından hangisi bu görevlere, bu payelere gelebilirdi?

AK Parti, 2001 yılında Milli Görüş içindeki “Parti için demokrasi eksikliğine” tepki olarak kuruldu. Kurulurken ülke için verilen sözlerin yanı sıra, parti içi demokrasi açısından da devrim niteliğinde sözler verilmedi mi? Ama hiç uygulanmadı. Hatta, Erbakan liderliğindeki Milli Görüş partilerinden çok daha sıkı disiplin geldi.

Temayül deniliyor. Eğilim deniliyor. Kamuoyu yoklaması deniliyor. Hangisinin sonuçları açıklanıyor. Sonunda Ankara’dan karar çıkıyor:

Sen ilçe başkanısın. Sen il başkanısın. Sen belediye başkanı adayısın. İşte milletvekili aday listesi sıralaması böyledir.

İtiraz var mı? Yok. Ses çıkıyor mu? Yok. Erdoğan adayı seçiyor, “Bu aday benim adamım. Oyunuzu verin” diyor. Halk seçiyor. Biz ilimizi tanıyoruz. İlimizdeki AK Partili seçilmiş yetkilileri tek tek gözden geçirin. Bakan’ı, milletvekillerini, belediye başkanlarını, teşkilat yöneticilerini. Hepsini tek tek gözden geçirin. AK Parti olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı. Bu milletin “Reis”e güveni, sevgisi ve desteği olmasaydı, şimdi hangisi bulundukları bu görevde olabilirdi?

Bu millet, başka hangi adam için “Ülkeyi tek başına yönet” iznini referandumda verebilirdi?

Bu kentin insanları, bu kentteki 13 belediye başkanlığının tamamını tek bir partiye, tek bir zihniyete verir miydi? Bu ülkede hangi seçilmiş yönetici, bir büyük işe kalkıştığı zaman Recep Tayyip Erdoğan’dan onay almadan bunu hayata geçirmeye cesaret edebilir?

Herkes sırtını Erdoğan’a dayadı. Hangi yanlış karara bugüne kadar parti içinden kim itiraz edebildi? Şimdi Cumhurbaşkanı “Sen aldığın görevi bırak” dediğinde kimin itiraz hakkı olabilir?

Şimdi Erdoğan, “Partimizde metal yorgunluğu var. Değişim şart “ diyor… “Bulunduğun yere seni ben getirdim. İstediğim zaman da oradan istifa edeceksin” diyor. Kimin buna itiraz hakkı olabilir?

Türkiye’de 2002’den beri hatta 2001 yılındaki ilimiz Karamürsel ilçesi Ereğli kasabası belediye meclisi yenileme seçimlerinden beri, bu milletin ekseriyeti, oyunu Recep Tayyip Erdoğan’a verdi.

Birlik, beraberlik, ekonomik istikrar, koalisyon korkusu falan değil. Bütün seçimlerin, bütün referandumların sonuçlarını Recep Tayyip Erdoğan sevgisi belirledi. Erdoğan bugün en güçlü konumda olan kişi için “ben üstünü çizdim” dediğinde, o kişinin yüzüne kim bakar, o kişinin yanına kim yaklaşabilir? Ahmet Davutoğlu olayı buna örnek değil mi?

Yöntemin, tarzın doğru olup olmadığını tartışmak ayrı bir konudur. Ama Cumhurbaşkanı, partisini yeniden yapılandırırken hakkı olanı, hak ettiğini yapıyor. Erdoğan olmasa, bu millet Kadir Topbaş’ı İstanbul’a, Melih Gökçek’i Ankara’ya belediye başkanı yapar mıydı?

“Son”lar ezdi geçti

2018 yılında Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde yokuz. Milli futbol takımı, aslında kısmeti yakalamışken, Eskişehir’de İzlanda’ya ezilerek yenildi ve bu iş bitti.

İzlanda, Avrupa’nın en kuzeyinde, en küçük ülkelerden biri. Futbolcuların hepsinin ismi “Son”la bitiyor. Çok mütevazı, neredeyse yarı amatör futbolcular. Ama akıllı insanlar. Ülkelerinin bayrağını, formasını para için değil, gönülden seven insanlar. Maç boyunca spiker hep “Son”la biten isimleri söyledi. Bizim Barcelonalı Arda’nın adı bile geçmedi. Üç tane attılar, fazlasını kaçırdılar. Biz binlerce seyircinin desteğine rağmen, rakip kalede pozisyon bile bulamadık.

Biz bazı şeyleri çok yanlış yapıyoruz. Eskişehir’de geçen gece oynanan maça Eskişehirli sıradan insanlar giremedi biliyor musunuz? Çünkü bilet bulamadılar. Türkiye için çok önemli olan bu maç öncesi biletlerin neredeyse tamamı, iktidar partisi tarafından parti teşkilatlarına, partili gençlere dağıtılmış. Eskişehirli futbol sever bilet alamamış.

Futbola bile köküne kadar siyaseti soktuk. Takım içinde iktidar partisinden yana olan Cumhurbaşkanını çok seven oyuncular ile iktidar partisinin politikalarını beğenmeyen futbolcular ayrı ayrı grup olmuşlar. İzlanda’nın böylesi sorunları yok. Geldiler, ezdiler, geçtiler ve bizim Dünya Kupası finalleri hayalimize “Son“ verdiler.

Aslında bu milli takım, Rusya’ya gitmekten çok, Rusya’ya gidememeyi hak ediyordu. Önümüzdeki yaz Dünya Kupası’nı izlerken, kendimize yine tutacak takım arayacağız. Büyük olasılıkla Arjantin de gidemiyor. Artık Brezilya ile avunacağız.

Basketbol ligi başlıyor bizim şehrimiz içinde yok

Avrupa’nın en pahalı, en kaliteli, en çekişmeli ligi durumuna gelen Türkiye Basketbol Ligi dün başladı. Bu yıl Basketbol Ligi’nin isim sponsoru Tahincioğlu İnşaat.

Basketbol Süper Ligi’nde 16 takım var. İstanbul’u, İzmir’i, Bursa’yı saymıyorum.

Ama bu müthiş ligte Giresun var. Bandırma var. Gaziantep, Trabzon, Uşak’tan takımları var.

Hepsini koyun bir kenara, bu sezon Basketbol Ligi’nde komşu Sakaryaspor bile var.

Burası Koskoca Kocaeli. Bakan geliyor, Başbakan geliyor, “Aman Kocaeli, canım Kocaeli” diyor, “Bu şehir olmasa, Türkiye durur” diyorlar.

Ama Kocaeli’nin bir basketbol takımı bile bulunmuyor.

Bandırma ilçesinin takımını tavukçu Banvit, Giresun’un takımını çorapçı Akın Çorap, Uşak ilinin takımını peynirci Muratbey firmaları destekliyor. Basketbol’da süper lige yükselen, futbolda eski günlerine dönmenin çabasında olan komşu kent Sakarya’nın takımını, Sakarya Büyükşehir Belediyesi şampiyon yaptı, buralara taşıdı.

Bizim ilimiz garip. Hala Doğu Kışla Parkı’nda yağlı pehlivan güreşlerine davetliyiz. Şahsen ben çok üzülüyorum. Hatta zaman zaman üzülmekten de öte, benim şehrim bu hallere düştü diye utanıyorum.

DUVAR YAZISI

Milli Takım’ın başından

Lucescu gitsin, Yılmaz

Vural gelsin. Adam TV’de

ne güzel yorumculuk yaptı.