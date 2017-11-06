Erdoğan, onunla fotoğraf çekildi 

NÖBET TUTTU

Bostan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında başlatılan demokrasi nöbetlerinde de ses aracından Dombra müziği çalarak sabahlara kadar nöbet tutmuştu. Dün lise arkadaşının cenazesine katılmak için ilimize gelen Erdoğan, Fevziye Camii’nde cenaze namazı kıldı.

KONUŞMA YAPTI

Ardından Erdoğan, Bostan’ın görevli olduğu ses aracından konuşma gerçekleştirdi. Cenaze sonrasında Bostan ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çiğdem ARMAĞAN

