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Erdoğan, onunla fotoğraf çekildi 

Erdoğan, onunla fotoğraf çekildi 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ses teknisyeni olarak görev yapan ve destek hizmetlerinde VIP ses aracı görevlisi Recep Bostan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı. 

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NÖBET TUTTU
Bostan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında başlatılan demokrasi nöbetlerinde de ses aracından Dombra müziği çalarak sabahlara kadar nöbet tutmuştu. Dün lise arkadaşının cenazesine katılmak için ilimize gelen Erdoğan, Fevziye Camii’nde cenaze namazı kıldı. 

KONUŞMA YAPTI 
Ardından Erdoğan, Bostan’ın görevli olduğu ses aracından konuşma gerçekleştirdi. Cenaze sonrasında Bostan ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çiğdem ARMAĞAN 
 

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