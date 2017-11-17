Erdoğan Şentürk: “2018 altın yılımız olacak”

Kulübün Yahyakaptan’daki tesislerinde gerçekleşen kahvaltıyı toplantıya yönetim kurulu üyelerinden Muhammed Öztürk, Ahmet Emre Ercanlı, Necati Akkuzu, Rakıf Yel, Yunus Vural ve Ayhan Varol da katıldı. Başkan Şentürk 3 yıllık süreçte büyük mesafe kat ettiklerini, sporcu sayısını 1500’ler çıkardıklarını söyledi. Başkan Erdoğan Şentürk kulüp bünyesindeki antrenör sayısının 50 olduğunu, kentin en başarılı kulüpleri arasında yer aldıklarını belirterek, “İnşallah bayan basketbolda Süper Lig hedefini yakalayacağız, 2018 altın yılımız olacak” dedi. Şentürk’ün basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

“LİG VE KUPADA HEDEFE ULAŞACAĞIZ”

“Basketbol maçlarına ilgili her geçen gün artıyor, aileleri salonda görmek bizi mutlu ediyorum. İnşallah eski yıllardaki gibi kentte basketbol coşkusu, heyecanı yaşatacağız. Takımımız iki haftadır yorgunluktan dolayı kötü sonuçlar alıyor. Bunda hafta içi maçlarının etkisi var. Türkiye Kupası’nda finallere kaldık. Ocak ayında yapılacak finallerde kupayı İzmit’e getirmeye çalışacağız. İnşallah ligde de Süper Lig hedefini yakalayacağız, 2018 altın yılımız olacak.

“SPORU SEVEN BAŞKANLA İŞİMİZ KOLAY”

“Öncelikle amacımız gençleri kötü alışkanlıktan uzak tutmaktır. Sonraki yetenekli gençleri vitrine çıkartıp, Türk sporuna kazandırmak. Ben 2012014 yılları arası Bekirpaşa Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptım. 2009 yılında Belediye Başkanımız Nevzat Doğan seçildiğinde ilk projemiz Cephanelik Stadı’ydı. Bu tesis şimdi gençlere hizmet ediyor. Başınızda sporu ve sporcuyu seven bir Başkanımız varsa işiniz kolaydır”

“OKULLARLA BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ”

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sporu okullara sevdirin, okullarla hareket edin dedi. Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz. Endüstri Meslek Lisesi’nde deneyimli hocalar eşliğinde 200 sporcu eğitip her yıl yeni branşlar açıyoruz. Bu yılki hedefimizi yüzme ve Jimnastik. Yeni yeni branşları faaliyete sokarak daha çok gence spor yapma imkanı vermek istiyoruz. Hiçbir kulüple yarış içine girmeden alt yapılarda futbolu da ön plana çıkarmak istiyoruz”

“TÜRKİYE’NİN ÖRNEK KULÜBÜ OLMAK İSTİYORUZ”

“U-11 takımından U-19’a kadar alt yapı kategorilerinde faaliyet gösteriyoruz. Futbol branşında Kuruçeşme’deki tesislerimizi kullanıyoruz. Deneyimli antrenörlerimiz var. İmimizin profesyonel kulüplerine futbolcu kazandırmak, bu sayede ilimizin yetenekli gençlerine hizmet etmek istiyoruz. Başkanımız Nevzat Doğan’ın direktifleri ve desteğiyle birçok branşta ses getirmek, Türkiye’nin örnek kulüpleri arasına girmek istiyoruz”

KENAN MERİÇ

