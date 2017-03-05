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Erdoğan Yılmaz, KOTO'ya aday olacak mı?

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Erdoğan Yılmaz, KOTO'ya aday olacak mı?
KOTO’ya aday olacak mısınız? sorusuna yanıt veren TÜMSİAD Başkanı Erdoğan Yılmaz, “Çalışmalar devam ediyor. Şimdilik öyle bir düşüncem yok” şeklinde cevap verdi.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD ) Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz bugün dernek binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltılı toplantıda Erdoğan yılmaz, bu yıl dernek olarak gerçekleştirecekleri projelerden söz etti. Yılmaz, KOTO başkan adaylığıyla ilgili bir soruya da, “Çalışmalar devam ediyor. Şimdilik öyle bir düşüncem yok” şeklinde cevap verdi.

Tümsiad’daki buluşmada Genel Sekreter Özkan Naz ve yöneticiler Ali Petekçi, Yunus Pehlevan, Göksel Küçükbaş, Zeki Batu, Ali Haydar Yavaş, Kadir Erenoğlu,  Süleyman Öztopuz ve Salih Sarıkaya da yer aldı.

HEDEFİMİZ BİN ÜYE

Başkan Erdoğan Yılmaz, “Bildiğiniz üzere Ocak ayında yapılan 4’üncü genel kurulumuzda  TÜMSİAD Kocaeli Şube yönetimi olarak üçüncü kez aday gösterildik ve yönetimimizle beraber  güven tazeledik. Öncelikle bizi bu göreve layık gören bütün arkadaşlarıma şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.2009 yılında kurulan TÜMSİAD, şuan 57 ilde 66 ülkede toplam 14 bin üyesi ile hizmet vermektedir. TÜMSİAD Kocaeli şubemizde ise şuan 700 üyemiz bulunmaktadır. 2017 yılı için hedefimiz 1000 üyeye tamamlamak” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİK DÜZENLEYECEĞİZ

“-Doğru, dik duruş, kendinden emin hamleleri ile Kocaeli ve Türkiye’de milli iradenin tecellisi için çalışmış ve bu duruşu bundan sonrada devam ettirecektir. Yapacağımız eğitim programları, panelleri ve bilgilendirme toplantıları ile Kobileri geleceğin Kocaeli’sine taşımak için 2023 hedefinde çalışmalarımız devam etmektedir. İş birliği, güç birliği düsturu ile tüm Kobileri bir araya getirmek için çeşitli etkinliler düzenleyeceğiz. TÜMSİAD, herhangi bir ölçek koymadan, küçük esnaf büyük esnaf ayrımı yapmadan, tüm Kobileri eğitip oryante edip Türkiye ekonomisine kazandırmayı ilke edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur”

Yılmaz, İstihdam Seferberliği’nde 5 bin istihdam hedeflediklerini söyledi. Beşir Derneği ile sosyal katkı sunacaklarını, Afrika’da, diğer STK’lar ile işbirliği yapıp 1000 adet su kuyusu açmayı planladıklarını söyledi.

Çiğdem ARMAĞAN

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