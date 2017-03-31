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Erdoğan'dan Başkan Doğan'a yurt teşekkürü

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Erdoğan'dan Başkan Doğan'a yurt teşekkürü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a gençlere yönelik projeleri için teşekkür etti.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Başkan Doğan’ın vizyon projelerinden olan ve yakında hizmete girecek olan Tepeköy’deki öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan,TÜGVA Kocaeli Temsilcisi Yusuf Yazıcı’nın da yer aldığı incelemede Başkan Doğan, öğrenci yurdu hakkında Erdoğan’a bilgi verdi.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Doğan, gençlere büyük önem verdiklerini ifade ederek, ”Gençler ve gençlere yönelik yapılan hizmetler her zaman önceliğimiz oldu. İnşallah birkaç ay içerisinde öğrencilerimiz aile sıcaklığında bir yurda kavuşacak. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz sayesinde geleceğimizden de umutluyuz. İzmit Belediyesi olarak gençlerimiz, özellikle de üniversite öğrencilerimiz için önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi. Öğrenci yurdunu çok beğendiğini söyleyen Bilal Erdoğan da Başkan Doğan’a gençlere verdiği önem ve hizmetleri için teşekkür etti.

150 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde 3177 metrekarelik bir alan üzerine yapılan  ve 3 milyon 28 bin liraya ihale edilen öğrenci yurdu 2 bodrum kat,1 zemin kat, 2 normal kat ve 1çatı katı olmak üzere toplamda 5,5 kattan oluşuyor. Yaklaşık 150 öğrenci kapasiteli yurtta her odada banyo, kişiye özel dolap ve çalışma masası bulunacak. Yurt içerisinde engelli odası, yemekhane, etüt odaları, etüt salonları, mescit ve çamaşırhane de yer alacak.

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