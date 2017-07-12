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Erdoğan'dan çok önemli OHAL açıklaması

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Erdoğan'dan çok önemli OHAL açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümü etkiliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok da uzak olmayan gelecekte OHAL'in kalkması mümkün." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TOBB Kabul Salonu'nda, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılar ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, OHAL ile ilgili olarak, "Bana diyorlar ki, "Peki ne zaman bitecek?" Bu iş tamamen bittiği zaman bitecek dedim. Doğu Batı Almanya birleştiğinde 500 vatandaş açığa alındı. Kimse bir şey sordu mu? Biz şu anda yargıyla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu bütün vatandaşlarımızın huzuru içindir. " dedi.

"OHAL'İN UZAK OLMAYAN BİR GELECEKTE KALKMASI MÜMKÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Olağanüstü hali bahane ederek Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinin, ilerlemesinin önüne takoz koyan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Terörle mücadelemizdeki ihtiyaç ortadan kalktığında bu uygulamayı elbette sona erdireceğiz. FETÖ davaları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. PKK ile mücadelede de önemli bir mesafe aldık. Dolayısıyla her ne kadar çok sınırlı bir alanda uyguluyor olsak da olağanüstü halin çok da uzak olmayan bir gelecekte kalkması mümkündür. OHAL'den mağduriyet yaşadığını söyleyen sade vatandaş kim varsa ilgili yerlere başvurabilir, hatta bizzat bana başvurabilir."

"OHAL OLMASAYDI BU KADAR RAHAT, HUZURLU BU ADIMLAR ATILAMAZDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin "Ankara'dan çıkıp İstanbul'a gittiler mi, gittiler. Kimin güvencesinde? Hükümetin, güvenlik güçlerimizin. Mitinglerini de yaptılar mı, yaptılar. Herhangi bir şey oldu mu, olmadı. Hala bu hükümete kalkıp da siz, 'Ülkede güvenlik yok' diyemezsiniz. İnsan utanır. Şu anda OHAL ile uğraşıp duruyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu OHAL olmamış olsaydı bu kadar rahat, huzurlu olarak bu adımlar atılamazdı. OHAL'in sınırlarını da Batılıların çizmiş olduğu çizgiler içerisinde belirlemeyiz, onun sınırlarını biz belirleriz." dedi.

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