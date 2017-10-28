Erdoğan'ın lider kimliği önemli

Dünyadaki darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimini bütün boyutlarıyla masaya yatırıldığı 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi 26 ülkeden 187 entelektüelin katılımıyla sürüyor. İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ejder Okumuş, Erciyes Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ali Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi’nden Emre Zengin “Darbelerle Mücadelede Siyasal Liderlik” konulu konferansta darbeler hakkında ilginç detaylar aktardı.



DARBELERDE LİDERLERİN ROLÜ HAYATİ OLABİLİR

İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, “Tarihin her aşamasında bazen kitleler, bazen liderler, bazen beklenmedik olağanüstü koşullar çok belirleyici olur ve o tarihin akışını değiştirir. Darbelerin önlenmesinde de liderlikler önemlidir. Sosyal bir tarih perspektifinden baktığımızda, son tahlilde belirleyici olanlar toplumsal koşullardır. Toplumsal yapıdır. Kitlelerin devreye girmesidir. Aslında bunları hepsi önemli ama darbelerde liderlerin hayati bir rolü olabilir” dedi.



HALKIN MUHTEŞEM DİRENİŞİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ejder Okumuş, “15 Temmuz gibi yakıcı, yıkıcı, işgalci, darbeci, çatışmacı, terörist bir olayla karşılaştı bu ülke. Esasen sadece Türkiye karşılaşmadı. Dünyanın herhangi bir yerinde karşılaşılan olay diğer yerlerde de tesirini gösteriyor. Türkiye tarihi demek aslında darbeler tarihi demektir. 15 Temmuz’da halkın muhteşem bir direnişi oluyor. Bu darbe Amerika ve Avrupa’yı da etkiledi. Çünkü yapılan bu darbenin ötelere uzanan bir ilişki vardır. Bu darbenin bağımsız olması mümkün değildir” dedi.



15 TEMMUZ DİĞER DARBE GİRİŞİMLERİNDEN FARKLI

Kocaeli Üniversitesi’nden Emre Zengin, ‘’Tarihteki diğer darbelere bakıldığında 15 Temmuz’daki gibi halk tarafından darbeye karşı tepki gösterilemiyor. Başarısız olan darbe girişimleriyle başarısız olan 15 Temmuz darbe girişimi karşılaştırdığımızda arada büyük fark bulunuyor. Kullanılan mühimmat ve araç gereç açısından da farklılık gösteriyor. 15 Temmuz darbe girişimi kadar organize olmuş bir darbe girişimi dünya üzerinde yok. 15 Temmuz’un en temel farkı halkın darbe girişimine destek vermeyip bir tür direniş içerisine girmesidir. 15 Temmuz’un engellemesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsi ve manevi varlığı da önemli yer tutmaktadır” ifadesini kullandı.



ERDOĞAN’IN LİDER KİMLİĞİ ÖNEMLİ

Zengin, ‘’15 Temmuz darbe girişiminin engellemesine baktığımızda, halk salt olarak sadece demokrasi için sokak veya meydanlara çıkmıyor. Darbenin engellenmesinde Cumhurbaşkanının lider kimliği de öne çıkmaktadır. Sonuçta toplumsal bir hareketi örgütlü olarak başlatan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır” dedi.