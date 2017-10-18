Eren Alkan dikkat çekti

Son derece başarılı performans ortaya koyan yetenekli isim bir gol atıp, diğer iki golün de asistliğini yaptı. 2014 yılında Kandıra Belediyespor’da lisansı çıkartılan yetenekli futbolcu bir yıl sonra Yeşil-Siyahlı ekibin alt yapısına kazandırılmıştı. İlk haftadaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Eren’i maç bitimi ilk kutlayan amcası Naim Alkan oldu. Eren’in abisi Bedirhan’ın da U17 takımında forma giydiği belirtildi. İyi bir Kocaelispor taraftarı olarak bilinen Naim Alkan iki yeğeniyle birlikte A takımda performansıyla öne çıkan Gökdeniz Bayrakdar’ı Kocaelispor’a getiren isimdi.