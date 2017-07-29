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Erenkaya’dan Bayram ziyareti

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Erenkaya’dan Bayram ziyareti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, eski belediye başkanlarından Hikmet Erenkaya’yı ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı memnuniyet mesajları verildi. Genel Sekreter Bayram “Kocaeli’ne hizmet etmek büyük bir onurdur.” dedi.    

BAŞARILAR DİLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram hayırlı olsun ziyaretleri çerçevesinde konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün Genel Sekreter Bayram’ı eski belediye başkanlarından Hikmet Erenkaya ziyaret etti. Hayırlı olsun temennilerini sunan Erenkaya “İSU’daki çalışmalarınızı takdirle karşılıyorduk. Yeni görevinizde de başarılar diliyorum. Kentimize ve milletimize yapacağınız hizmetler şimdiden hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

NAZİK ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Nazik ziyaretinden dolayı eski belediye başkanı Hikmet Erenkaya’ya teşekkürlerini sunan Genel Sekreter İlhan Bayram “Bu düşünceleriniz bizleri gururlandırdı. Kocaeli’ne hizmet etmek benim için büyük bir onurdur.  Bize verilen bu görevi en iyi şekilde yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.” diyerek sözlerini tamamladı.

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