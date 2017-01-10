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Ergüney: “İzmit’e hasta akışını keseceğiz” 

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Ergüney: “İzmit’e hasta akışını keseceğiz” 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney Gölcük Devlet Hastanesi’ne  yapılan yatırımlar hakkında konuştu.

Ergüney, Gölcük’e 1 sene içerisinde 4 ana branşta da üniteler kuracağını söyleyerek, “İzmit’e hasta akışını kesmek istiyoruz” dedi

AMAÇ HASTA YÜKÜNÜ AZATLAMK

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine vekaleten getirilen Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ın asalet töreninde hastane hakkında yapılacak olan yatırımlardan söz etti. Ergüney, “Gölcük’te 1 sene içerisindeki hedefimiz, 4 ana branşta ünitelerimizi hizmete sokmak. Kadın, çocuk doğum, genel cerrahi ve dahiliye branşları bunlar. Ulaşılması zor bir hedef ama çabalayacağız.  Bu 4 ana branşın dördünü başaramasak bile ikisini üçünü başarırız. Önümüzdeki yıl Gölcük’ten İzmit’e hasta akışının kesilmesini istiyoruz. Burasını bu bölgede bir üs konumuna gelmesini arzuluyoruz. Böylelikle amacımız İzmit’in hasta yükünü de azaltmak” şeklinde konuştu.

EK HİZMET BİNASI BİTİYOR
Gölcük Devlet Hastanesi’nin Değirmendere'ye yapılacak olan yeni ek hizmet binasından da söz eden Ergüney, “Gölcük Devlet Hastanesi’nin Halıdere’de yapılacak olan ek hizmet binasında 250-300 yataklı bir tesisimiz olacak. Gölcük bu anlamda önem verdiğimiz bir yer. Halıdere Fizik Tedavi Merkezi’nde çalışmalar sürüyor. Fizik Tedavi Merkezi’nde şu anda dış cephe çalışmaları yapılıyor. Şubat sonu Mart başı gibi hizmete sokmayı planlıyoruz fizik tedavi merkezimizi. Bu merkez entegre fizik hizmetlerinin merkezi olacak. Gölcük hem ilimizde gemde ülkemizde adını duyuracaktır” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

Başhekim Pehlavan asaletini aldı

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