Ergüney, yeni yatırımları açıkladı

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. Şenol Ergüney, 2016 yılı sağlık raporunu açıkladı, 2017 ve sonraki dönemlerle ilgili ilimizdeki sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ergüney, kurmaylarıyla birlikte yaptığı açıklamada Çayırova’ya 200 yataklı Devlet Hastanesi, Derince eski Askeri Hastane bahçesine yataklı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Körfez ilçesine de Belediye desteğiyle yeni hastanenin yapılacağını açıkladı. Ergüney, Şehir Hastanesi’nde de hedefin 2020 yılı olduğunu duyurdu.

BAKIM ONARIM YATIRIMLARI

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney’in basın açıklamasına Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. M. Coşkun Güler, Mali Hizmetler Başkanı Mustafa Tekin, Basın İletişim Birim Sorumlusu Merziye Portakal Kasap ve Birim Çalışanı Muharrem Demirkol da eşlik etti. Dr.Ergüney, 2016 yılında sağlık bakım, onarım ve yatırımlar için 21 milyon TL harcandığını, bu yıl bu rakamın 27 milyon TL olarak planlandığını duyurdu.

Sağlık alanında hizmet veren kurumlara tıbbi cihaz alımında 7 milyon 630 TL bir gelir aktarımı sağlanırken, 5 bin 300 kadrolu taşeron ile sağlık alanında ilimizde 8 bin personelin hizmet verdiği belirtildi. Kamudaki sağlık kurumlarında ise 736 doktor görev yapıyor.

SAĞLIK’TA ÖNEMLİ ATILIM

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, üç yıl içinde bölgenin Sağlık Merkezi olmasının planlandığını anlattı, Şehir Hastanesi’nin devreye girmesiyle dışarıya hasta sevkinin ortadan kalkacağını aktardı.

Kocaeli’de toplam 15 sağlık tesisinde 1 Eğitim Araştırma Hastanesi, 9 Devlet Hastanesi ve 5 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak hizmet verdiklerini anlattı, “2016 yılında ameliyatlarımız ve hasta sayımız bir önceki yıla göre artmıştır. Uzman hekim sayılarımız bir önceki yıla göre daha fazladır. Yatak sayısı ve yoğun bakımda, acil servislerimiz yenilenerek son teknoloji ile donatılmıştır. 2017 yılındaki sağlık hizmetlerimiz daha da artacaktır. 2017 yılında 2 büyük devlet hastanemiz hizmete girecek. Biri İzmit Merkez’deki diğeri Gebze Fatih hastanemiz olacaktır. Bu iki büyük hastane bölgelerinde önemli bir sağlık hizmetinin yükünü çekecektir” dedi.

ÇAYIROVA’YA DEVLET HASTANESİ, DERİNCE’YE YATAKLI DİŞ HASTANESİ

Ergüney, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da destekleriyle Sağlık Bakanlığı’nın 2017 sağlık yatırımları içine Çayırova’ya Devlet Hastanesi’ni yapma kararı aldığını hatırlattı, proje detaylarının sonra açıklanacağını belirtti. Darıca’ya 60 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi planlanırken, Kocaeli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de yatırım içine alındı. Ergüney, Derince Eski Askeri Hastane’nin bahçesine yataklı, tüm diş ameliyatlarının yapılabileceği çok donanımlı Diş Hastanesi planlandığını duyurdu. Bu arada, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın desteğiyle Körfez Devlet Hastanesi’ne ek bina yapılıyor. Dr.Ergüney, Karamürsel Devlet Hastanesi’nin de yatırıma gireceğini söyledi, 3 yıl içinde ilimizdeki sağlık yatırımlarının tamamlanacağını aktardı.

Cephanelik bölgesine kurulacak Şehir Hastanesi’nin 2020 yılında tamamlanacağını duyuran Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op.Dr.Şenol Ergüney, şunları söyledi:

“Belki bu süre kısalabilir. Türkiye’de 25 sağlık merkezlerinden biri Kocaeli’de olacak. Cerrahi ağırlıklı, üst düzey nitelikli, zor ameliyatlar bu hastanemizde yapılacak ve buradan dışarıya hasta sevki inşallah yapılmayacak. Bu yıl içinde Sağlık Bakanlığımız 8 hastaneyi hizmete sokacak. Kocaeli sağlık merkezi olacak ve bölgeye hizmet verecek.

Yenidoğan Yoğun Bakımda 43, Çocuk Yoğun Bakımda 5 yatak var. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım yatak sayısını 22’ye yükseltmeyi düşünüyoruz. Erişkin Yoğun Bakım 174 olmak üzere toplam 222 yoğun bakım yatağımız var. Bu yıl 50 daha ilave etmeyi planlıyoruz”