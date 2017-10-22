Erhan Yılmaz: “Bizden kötüleri de var”

Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

“BİREYSEL HATALARDAN GOL YEDİK”

“Deplasmanda çok iyi bir Kocaeli Birlikspor, içerde çok farklı bir Kocaeli Birlikspor görüyoruz. Bugün de kafa kafaya, ortada giden bir mücadelede bireysel hatadan gol yedik. Ardından genç takım demoralize oldu. Lig henüz bitmedi. Bizden kötü durumda olan takımlar da var. Afyonspor’un başkanı da bugün ‘Çok iyi takım kurmuşsunuz. Çok can yakar’ diyor. Ama oyun sonuca etki etmeyince bir şey ifade etmiyor”

“3 YILLIK HEDEFİMİZ VAR”

“36 tane 2 lig takımı var. Herkes hedefe oynarsa oyuncu yetiştirmek mümkün olmaz. Konuşulacaksa; bizim aldığımız risk, gösterdiğimiz cesaret konuşulmalı. Geçen sezon o imkanlarla yapacağımızı yaptık ve elde ettiğimiz başarı ortada. Ona rağmen kim gördü. Madem görünmüyor biz de kendi ayaklarımızın üzerinde durmalı ve bunun için de üretmeliydik. Öyle de yapıyoruz. Allah nasip ederse; 3 yıllık hedefimiz var. Bu süre sonunda bu takımı Türk futbolunun lokomotifi haline getireceğiz. Destek istedik, 'Yanımızda olun' dedik. Karşılık olarak hep 'Erhan Yılmaz'ın takımı' dediler. Bundan sonra Erhan Yılmaz’ın takımı. Erhan Yılmaz'ın takımı olarak da yoluna TFF’nin herhangi bir liginde devam edecek.

“DEMEK Kİ, DOĞRU YOLDAYIZ”

“Tek başıma, birkaç gönüllü arkadaşımla mücadele veriyorum. Geçen hafta bir oyuncumuzu istediler, bugün Afyonspor da 4 oyuncumuzu aleni istedi. Demek ki doğru yoldayız, doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Bu takım hak ettiği yerde bitirecek. Zaten ‘Her hafta kazanacağız, hedefe kilitlendik’ demiyoruz. Bu çocuklara sahip çıkmamız lazım. Ben bu çocuklara sahip çıkmazsam kimsenin de çıkacağı yok. Bu hafta alt yapımızdan oyuncumuzu kaybetmemiz de bizi çok etkiledi. Ne kadar acı bir durum, Allah ailesine, bizlere ve sporseverlere sabır versin. Bahane olmasın ama bu da çocukları etkiledi”

“HALKIMIZ YANIMIZDA OLACAK”

“Bugün Afyonspor’un kulüp başkanı ceplerinden para harcamadan bu işi götürdüklerini ve 12 milyonluk takım kurduklarını söyledi. Sponsorları Afjet’in genel müdürü de yanlarındaydı. Onlar adına inanılmaz derecede onurlandım, gururlandım. Hasetlik duyacak halimiz yok. Spora destek veren kurumların çoğalması lazım. Ne yazık ki sporu siyasetten bir türlü arındıramıyoruz. Bu takım ne yazık ki mağdur edildi. Geçmişte siyasi iradenin desteği varken verilen destek ortada. Siyasetçiler yanımızda değilse kimse Erhan Yılmaz'a destek vermiyor. Böyle mi olması gerekiyor. Ama halkımız hep mağdurun yanında olmuştur, bizim yanımızda da duracaktır”

“HAKLI OLDUĞUMUZU HERKES GÖRECEK”

“Herkes ithamlarına dikkat edip birbirinden korkuyor ama benim kimseyle göbek bağım yok. Siyasetle ilgim yok, beklentim de yok. ‘Herkese ortak paydada buluşup hepimiz buranın katma değerini yükseltelim’ dedim. Her şeyden önemlisi Türk futboluna sporcu yetiştiriyoruz. Anlık beklentiler var ama yıllara yayıldığı zaman ne kadar haklı olduğumu herkes görecek. Spor sevdalısı olarak birçok cephede Bizans oyunlarıyla ayrı ayrı uğraşıyorum. Allah’tan tek duam; tüm bunlara rağmen spora olan hizmet aşkımın, hevesimin kaçmaması. Bizim her söylemimiz yapıcı ve yönlendiricidir. Daha iyisi için ne yapılması gerekiyorsa onu dile getiriyoruz”