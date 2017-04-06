Erkan Ünal ve eşi ifadeye çağrıldı

Kocaeli Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ünal ve eşi Seda Ünal emniyete ifadeye çağrıldı.

Kocaeli Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Erkan Ünal ve mimar eşi Seda Ünal'ın geçtiğimiz günlerde bir konuda ifadelerine başvuruldu. Erkan Ünal ve eşi Seda Ünal ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten ayrıldı.