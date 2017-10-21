Erkekler dışarıda, kadınlar evinde

RDF KARAMÜRSEL İ.Y, ANKARA’DA

Erkekler Voleybol 2.Lig’deki iki temsilcimiz de günü deplasmanda geçirecek. Açılışı galibiyetle yapan RDF Karamürsel İ.Y, Ankara’da Maliye İhtisas karşısına çıkacak. İlk haftanın iki galibini karşı karşıya getirecek maçın çekişmeli geçmesi bekleniyor. Beştepe Spor Salonu’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak. İlk maçını set alamadan kaybeden Yeni Kandıra ise İnegöl’de Oylat Kaplıcalar ile karşı karşıya gelecek. Maç saati 13.00.

İHSANİYESPOR İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde yarın ikinci hafta heyecanı yaşanacak. İki takımla temsil edildiğimiz ligde ilk hafta DSİ set alamadan kaybetmiş, İhsaniye ise maç yapmamıştı. Yarın iki ekibimiz de evlerinde olacak. İzmit DSİ ligin güçlü ekibi Vakıfbank ile oynayacak. Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak. İhsaniyespor ise Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda İstanbul BBSK karşısına çıkacak. Bu maç saat 15.00’te başlayacak.