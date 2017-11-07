Erkekler güldü, kadınlar üzüldü

İHSANİYE GALİBİYETE HASRET

Erkekler ve Bayanlar 2. Ligi’nde hafta sonu 4’ncü hafta heyecanı yaşandı. Erkeklerde RDF Karamürsel İ.Y ile Yeni Kandıraspor maçlarını kazanırken, bayan takımlarımız İhsaniyespor ile İzmit DSİ mağlup oldular. Kızlarda iki takımımız da evlerindeydi. İhsaniyespor 12-25, 18-25, 11-25 setlerle Vakıfbank’a 3-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar 3’te 0 çekti. İzmit DSİSpor da 18-25, 23-25 ve 21-25’lik setlerle Arnavutköy Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Erkeklerde ise RDF Karamürsel İ.Y deplasmanda SGK’yı 17-25, 19-25, 19-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek iki haftalık galibiyet özlemini dindirmiş oldu. Bir diğer temsilcimiz Yeni Kandıraspor ise Gemlik Basketbol’u 21-25, 25-20, 22-25, 26-28’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Yeni Kandıraspor ligdeki ilk galibiyetini de almış oldu.