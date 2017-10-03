Erken teşhis ‘hayat’ demek

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bayanlarda en sık görülen kanser türü. Osteoporoz ise 50 yaşından sonra özellikle kadınlarda daha sıklıkla yaşanan kemik problemlerinden. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerinde bayan personeline yönelik Meme Kanseri ve Osteoporoz eğitimi gerçekleştirdi.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Hizmet içi eğitimler kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirmeleri Büyükşehir Belediyesi uzman eğitmenleri gerçekleştirdi. Meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntemin erken teşhis olduğunu kaydeden eğitmenler, kanser yayılmadan önce teşhis edilirse yüzde 96’ya kadar varan oranlarda, kişinin yaşam şansına sahip olduğunu kaydetti.

HASTALIKLAR HAKKINDA GENİŞ BİLGİ

Eğitimde Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri tarafından hastalıklar ile ilgili geniş bilgi verildi. Sağlıklı beslenmenin ve spor yapmanın hastalıkları engellemede önemli rolü olduğunun altı çizildi. Özellikle kadınlardan her yıl düzenli olarak sağlık muayenesi olması gerektiğini belirtildi.

OSTEOPOROZ NEDİR?

Osteoporoz’un kemik mineral içeriğinin azalmasına bağlı kemik dayanıklılığının ve kalitesinin düşmesi olduğunu belirten uzmanlar, bazı uyarılarda bulundu. Düzenli egzersizin büyük önem taşıdığının altı çizilerek D vitamininin alınması gerektiği ifade edildi. Tespitinin doktor kontrolüyle sağlandığı hastalıktan korunmak için bu kontrolleri her yıl düzenli olarak doktor kontrolünde yapılması gerektiği aktarıldı. Eğitimlerde ayrıca kemik ölçümleri de yapıldı.