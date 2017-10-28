Erken teşhiste meme kanserinden kurtulmak mümkün 

Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği, meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle üyelerle Antikkapı Restoran’da bir araya geldi. Dernek Başkanı Asiye Aslan ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Derneğin Onursal Başkanı KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Nesrin Atar ve dernek üyeleri katılım sağladı.

İHMAL EDİLMEMELİ

Dernek Başkanı Asiye Aslan, meme kanserinde erken teşhise dikkat çekti. Aslan, “Amacımız kadınlarımızı kansere karşı duyarlı hale getirmek. Erken teşhis hayat kurtarır. Verilere göre kalp rahatsızlığından sonra en çok yayın olan hastalık, meme kanseri. Sadece meme değil, kolon kanseri, rahim kanseriyle ilgili de ücretsiz tarama yapılıyor. Vatandaşlarımız bunları ihmal etmemeli. Bunun için hocamızla birlikte ilçelerde konferans veriyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Erken teşhis sayesinde meme kanseri hastalığından yüzde yüz kurtulmak mümkün” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN