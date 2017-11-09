Erol Özavcı, Türkiye turuna çıkacak

DESTEK OLMAK İÇİN

DSP'nin 2010'da gerçekleşen olağan kurultayında genel başkanlığa aday olan fakat seçimi kazanamayan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla daha önce Türkiye turuna çıktı. Referandum ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri başta olmak üzere toplam 4 defa Türkiye turuna çıkan Erol Özavcı, şimdilerde bir kez daha turua çıkıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istiyor. Özavcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi birlikte iri olalım, diri olalım hep birlikte kardeş olalım” dedi.

TEŞKİLATA TEŞEKKÜR

Son olarak Özavcı’nın hain darbe girişimi öncesinde ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahip çıkalım’ diyerek Türkiye’yi dolaştığı turun hemen ardından 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür eden Erol Özavcı, “Bana Türkiye turunda destek olan ve varlığını hissettiren İl Başkanımız Şemsettin Ceyhan başta olmak üzere tüm Kocaeli teşkilatına teşekkür ederim” açıklamasını yaptı. Özavcı, önümüzdeki günlerde bir kez daha Türkiye turuna çıkmayı düşündüğünü dile getirdi.

