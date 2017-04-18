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Ersin Albayrak’ın acı günü

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Ersin Albayrak’ın acı günü
CHP İzmit Belediye Meclis üyesi Ersin Albayrak'ın ağabeyi Erol Albayrak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

CHP İzmit Belediye Meclis üyesi Ersin Albayrak'ın ağabeyi Erol Albayrak uzun süredir Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji servisinde akciğer kanseri tedavisi görüyordu. İnşaat Mühendisi evli ve 2 çocuk babası Erol Albayrak dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Albayrak'ın cenazesi yarın (Çarşamba)  Yahya Kaptan Mahallesi Akşsemseddin Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Çiğdem ARMAĞAN
 

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