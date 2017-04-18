Ersin Albayrak’ın acı günü

CHP İzmit Belediye Meclis üyesi Ersin Albayrak'ın ağabeyi Erol Albayrak uzun süredir Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji servisinde akciğer kanseri tedavisi görüyordu. İnşaat Mühendisi evli ve 2 çocuk babası Erol Albayrak dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Albayrak'ın cenazesi yarın (Çarşamba) Yahya Kaptan Mahallesi Akşsemseddin Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Çiğdem ARMAĞAN
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