Ersin, “Hakem haksız yere oyundan attı”

Yenidoğanspor, G.Asarköy deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta kalecisi Ersin Mert kırmızı kart görmüş, karşılaşmayı 3-2 kaybetmişti.

Bu maçta kırmızı kart gören, camianın tepkisini çeken kaleci Ersin, hakemin kendisini atmakta hatalı olduğunu söyledi.

“RAKİP TAKIM OYUNCUSUNA VURMADIM”

Aynı zamanda Türkiye Sessiz Mili Takım formasını da giyen, iki kez dünya Şampiyonluğu yaşayan Ersin Mert, G.Asarköyspor ile oynanan maçta yaşanan kırmız kart olayına açıklık getirdi. Tecrübeli kaleci, “Rakip takım oyuncusu bu pozisyonda bana yatarak çok sert girdi, ayağa kalktıktan sonra itiştik. Hakemin kırmızı kartını görünce, rakip takım oyucusuna gösterdiğini zannettim. Çünkü rakip takım oyuncusuna vurmadım. Kırmızı kart görecek bir harekette bulunmadım” dedi.

G.ASARKÖYSPORLU VURAL, HAKEME ERSİN’İN KENDİSİNE VURMADIĞINI SÖYLEMİŞ

Yenidoğanspor kalecisi Ersin, hakemin kırmızı kartından sonra olayın yaşandığı rakip takım oyuncusu Vural ile konuştuğunu belirterek, “Kırmızı kartı benim gördüğümü anlayınca, hemen rakip takımın oyuncusuna gittim. Birlikte hakeme gidip, kendisi benim O’na vurmadığımı söyledi Buna rağmen maçın hakemi kararından dönmedi. Maçtan sonra G.Asarköysporlu Vural, özür diledi, hakkını helal etmemi istedi. Burada hatalı olan Vural değil, hakemdi. Mağdur durumdayken yöneticilerimin beni suçlayıcı açıklamalarda bulunmalarını da yadırgadım, doğru bulmadım” dedi.