Erzincanspor hazırlıkları başlıyor

Son iki maçta kaybettiği puanlarla Play-Off hattında eskisi kadar rahat olmayan Kocaelispor, pazar günü deplasmanda Erzincanspor ile kritik bir maça çıkacak.

Yeşil-Siyahlı ekipte, Beylerbeyispor maçından sonra futbolculara verilen iki günlük izin de sona erdi. Takım, yarın 15.00’e toplanacak, Erzincanspor maçının ilk çalışmasını gerçekleştirecek. MORALLER BOZUK Sancaktepe Belediyespor yenilgisinden sonra, cuma günü de sahasında Beylerbeyispor’a kaybeden Kocaelispor, Play-Off yarışında da rahat değil. Çorum Belediyespor ve Gölcükspor’un puan almaları, Kocaelispor’u tedirgin ediyor. Kocaelispor’un son haftalardaki performansı aynı zamanda camiayı da endişelendiriyor. Çok büyük moral bozukluğu yaşayan Yeşil-Siyahlı ekipte, bu hafta yapılacak çalışmalara yönetim kurulu üyelerinin de katılıp, takıma moral vermeleri bekleniyor.

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