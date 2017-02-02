Erzinspor’u bekliyoruz

Kocaelispor, geçen hafta zorlu Çizrespor deplasmanında 0-0 berabere kalıp, çok önemli 2 puan kaybetti.

Play-Off hattının altında bulunan takımlarla puan farkı giderek daralan Kocaelispor, özellikle iç sahada artık puan kaybı yaşamak istemiyor. Pazar günü de sahasında konuk edeceği Erzinspor karşısında galibiyetten başka düşüncesi yok.

MEHMET DÜS KOŞU YAPTI

Yeşil-Siyahlı ekipte, bugün yapılan çalışmada sakatlığı süren Mehmet Avcı, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sakatlığı süren kaleci Yusuf ise antrenmanda yoktu. Bu iki futbolcunun dışında Yeşil-Siyahlı ekip, tam kadro çalıştı. Büyükşehir Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Koordinasyon çalışmasının ardından çifti kale yapıldı.

CAN EMRE’NİN TAKIM KAZANDI

Teknik ekip, bu kez çift kaleyi eğlenceli hale getirdi. Karışık yapılan çift kalede sarı yelekli kaleci Kılıç’ın takımı Erol, Sefa, Eray, Mert, Kadir Öge, Ali, Şenol, Fatih (Kerem), Oğuzhan, Burak Özbakır’dan oluştu. Kırmızı yelekli Can Emre’ni takımında ise Akif, Burak Süleyman, Murat, Kemal, Kadir Gezer, Mesut, Hamza, İshak, Sinan ve Özgür yer aldı. Maçı Can Emre’nin takımı Mesut ve İshak’ın attığı gollerle 2-1 kazandı. Diğer takımın golünü Oğuzhan attı.