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Erzurum Vakfı, heyet başkanı ve yardımcı seçti

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Erzurum Vakfı, heyet başkanı ve yardımcı seçti
Erzurumlular Vakfı, yaptıkları aylık toplantıda mütevelli heyeti başkanını Zekeriya Tiryaki başkan yardımcısını ise Osman Yurt olarak belirlendi. 

İlimizde 1993 yılından bu yana hemşerileri için faaliyet gösteren daha öncede Erzurumlular Vakfı İstanbul’un şubesi olarak ilimizde hizmet verirken kendi girişimleri ile Kocaeli vakfı olarak şube olmaktan çıkmıştı. Erzurumlular Vakfı Kocaeli Başkanı Azmi Cihat Hatipoğlu, vakıf kurucu üyeleriyle birlikte bugün Emex Otel’de aylık toplantısını gerçekleştirdi. Programa üyeler katılım sağladı.

DÖNÜM NOKTASIDIR

Vakfı Başkanı Azmi Cihat Hatipoğlu Erzurum kongresinin 89. yıldönümünde bir araya geldiklerini ifade ederek, “Toplantı gününün özelikle 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi tarihinin yıl dönümüne denk getirdik. Milli sınırlar için vatan bir bütündür ve asla bölünemez kararının alındığı Erzurum Kongresidir. Yöresel bir kongre olmasına rağmen mili kararlar alındı. Bu kararların uygulamaları ise uluslararası oldu. Hatta ve hatta mazlum milletler de örnek almıştır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır.” dedi.

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI TİRYAKİ OLDU

Vakıf kurucu üyeleri ile yaptıkları aylık toplantıdan söz eden Hatipoğlu, “Yılardır ilimizde Erzurumlular için hem örf ve adetlerini unutmamak, hem de Kocaelililere kültürümüzü tanıtmak aktarmak adına çalışmalarımız oldu. Bundan sonrada bu çalışmalarımız vakfımızın önderliğinde artarak çoğalarak devam edecektir. Bundan sonra ki toplantıların tadilatı tamamlanan vakıf binasında gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. Öte yandan toplantıda vakfın mütevelli heyeti başkanı olarak Zekeriya Tiryaki yardımcısı ise Osman Yurt olarak belirlendi. 

Çiğdem ARMAĞAN

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