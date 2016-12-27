Erzurumlu kadınlar sertifikalarını aldılar

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) Kadın Kolları, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Halk Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği "Erzurumlu Kadınlara Meslek Edindirme Kursu" sertifika programı Darıca Adnan Menderes Kültür Salonu’nda yapıldı

Dün yapılan programda kurstan mezun olan 100 kadına sertifikaları protokol tarafından verildi.

Darıca Adnan Menderes Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, KEDFE Başkanı Tekin Dursun, Erzurumlu Sanatçı İbrahim Erkal, Erzurum İl ve İlçe Köy Dernek Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Programda Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç, hain terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimiz için dua etti. Programın açılış konuşmasını Darıca İlçe Halk Eğitim Müdürü Saadet Coşkun Aktürk yaptı. Aktürk şöyle konuştu: “Bugün eğitimini tamamlayan ve sertifikasını alacak olan kursiyerlerimizle birlikteyiz. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Değerli Kaymakamımız Ömer Karaman’ın desteği ile 100 ev hanımımıza kurs verdik. Ticaret Odası ayrıca bu hanımlarımıza maddi destek sağlamıştır. Önümüzdeki günlerde birçok kursumuz açılacak. Hanımlarımızı bu kurslarımıza bekliyoruz.”

KEDFE OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Programda KEDFE Başkanı Tekin Dursun sivil toplum kuruluşu olarak her zaman hemşerilerinin yanında olacaklarını söyleyerek, “Bugün bu güzel günde burada bulunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Kadın kollarımıza bu güzel girişiminden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

İNSANIMIZIN YAŞAM STANDARDI YÜKSELSİN İSTİYORUZ

Dursun’un ardından sonra söz alan Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ise, “Başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi Rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ERZURUMLU HEMŞERİLERİMLE HEP GURUR DUYDUM

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman yaptığı konuşmada hemşerileri ile her yerde gurur duyduğunu belirterek, “Bugün çok hayırlı bir iş için buradayız. Bugün bu program münasebeti ile de şehitlerimizi anmış olduk. Teröre lanet ediyoruz. Bu programın içeriğini dolduran herkese teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Müdürümüzle bir araya geldik ve ev hanımlarımız için aşçılık kursu açalım dedik. İyi de oldu. Buradan mezun olan kardeşlerimiz iş sahibi oldu, olmaya da devam edecekler.” şeklinde konuştu.

BUGÜN NENEHATUN RUHU YAŞIYOR

Daha sonra söz alan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise şu ifadeleri kullandı. “Öncelikle burayı dolduran hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. KEDFE Başkanı ve Kadın Kollarını tebrik ediyorum. Kendilerine yakışan mükemmel bir iş başardılar. Hanım kardeşlerimiz hem meslek sahibi oldular, Hem de iş sahibi oldular. Bu birlik ve bütünlüğe bugünlerde büyük ihtiyacımız vardı.”

Konuşmalardan sonra kursiyer kadınlara sertifikaları protokol tarafından takdim edildi.