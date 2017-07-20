ES Group iş güvenliğinde farkındalık yaratmaya devam ediyor

​​​​​​​ES Group, çalışma alanlarındaki iş güvenliği kaynaklı kazaları önlemek ve bilincini oturtmak için düzenlediği etkinlik ve yarışmalarla sektörel çalışmaları dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

İş güvenliği bilincinin artırılması ve tehlikeleri konusunda çalışanların bilgilendirilmesi için çalışanları arasında bir yarışma düzenleyen ES Group, düzenlediği yarışma ile iş güvenliği kurallarına uyan çalışanlarını ödüllendirerek farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Yarışmaya göre çalışanlar iş sahasındaki çalışmaları sırasında gözetmenler tarafından denetleniyor ve kural ihlali yapan çalışanlara sarı ve kırmızı kart, kurallara uyanlara yeşil kart gösteriliyor. Çalışanlar, yeşil kart kazandıkça ay sonunda yapılacak çekilişe fazladan katılım hakkı kazanıyor. Ay sonunda yapılacak çekilişle bir kişiye o ay için belirlenen hediyeler takdim ediliyor. 8 aydır süren bu yarışma ile birlikte iş kazalarında önemli bir düşüş ve çalışanlar arasında kurallara uyanların sayısı önemli ölçüde artmış durumda.

Uygulamanın ortaya çıkışı ve amacıyla ilgili olarak konuşan ES Group yetkilileri, sektör olarak en fazla sıkıntının iş güvenliği konusunda yaşandığını, kendilerinin bu konuda hassas bir tutum içinde bulunarak çeşitli uygulama ve etkinliklerle bu durumu en az düzeye indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Son yıllarda yakaladığı başarılar ve ödüllerle sektörde adından sıkça söz ettiren ES Group sosyal sorumluluk ve iş güvenliği konularında da hassas ve etkin bir çalışma yürütüyor. Çevre temizliği ve eğitimde öncülük ettiği kampanyaların yanı sıra iş güvenliği konusunda da yapılan çalışmaların meyvesini almaya devam ediyor. Son olarak şubat ayında, 2016 yılında yapımına başlanan projenin yüklenici firmalarından biri olan Doğuş – Es Adi Ortaklığı, 700 personelin çalıştığı projede 1.500.000 adam/saati (300 gün) iş günü kayıplı kaza olmadan tamamladığını duyurmuş, yine aynı projede ES Group, “Ayın Müteahhiti” ödülünü almıştı.