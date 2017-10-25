Eş zamanlı FETÖ operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 17 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Gaziantep ve Kocaeli'de 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. ByLock yazışmaları çözümlenen şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı, diğer 7 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden bazılarının, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden ByLock yazışmalarını yaptığı tespit edildi. Evlilikten sorumlu Serhat kod adlı ByLock kullanıcısının, Ş.T. ve H.E. isimli kadın üyelerle ismi belirlenemeyen bir erkek üyeye eş aradığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, ByLock yazışmalarında, 2016 Şubat ayı içerisinde yürüttükleri öğrenci faaliyetleri, maklube toplantıları, yurt dışı gezileri, burs görüşmeleri ve parasal faaliyetlere ilişkin mesajlar da deşifre edildi.