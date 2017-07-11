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Eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

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Eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve örgütün şifreli programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtilen 105 kişiden 52'si yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bilişim yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 105 kişiden 52'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski TÜBİTAK, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Sürat Bilişim yönetici ve teknik personelinin de bulunduğu 105 kişinin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve 15 Temmuz'da darbeye teknik anlamada destek vermeye çalıştıkları belirlendi. 105 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çerçevesinde, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 52'si yakalandı.

Diğer 53 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, operasyonun ve adreslerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi.

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