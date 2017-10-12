Eş zamanlı operasyon! 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Van ile bağlantılı Bursa'da yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisine ulaşan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa başta olmak üzere Van, Kocaeli ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar kapsamında M.K, B.Ş, M.C.S, F.B, S.Y, C.Ç ve M.K isimli şahıslar "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlamak" suçundan yakalandı. Farklı illerde oturan şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 750 gram metamfetamin ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Yapılan bir diğer çalışmada ise Bursa Yıldırım ilçesinde uyuşturucu sattığı şüphesi üzerine durdurulan 16 plakalı araç içerisinde M.T isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış vaziyette bir miktar esrar ve metamfetamin, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 53 fişek ele geçirildi.

Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonlar neticesinde S.K. isimli şüphelinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi. Şahsın sorgusunda A.T'den uyuşturucu aldığını öğrenen narkotik polisi, A.T'nin üzerinde satılmaya hazır paketlenmiş vaziyette metamfetamin ele geçirdi.

Yakalanan toplam 10 şahıstan birisi hakkında 'kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, M.T ve A.T. isimli şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Ayrıca M.K, B.Ş, M.C.S, F.B, S.Y, C.Ç ve M.K. isimli şüpheliler 'iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlamak' suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.