Eş zamanlı operasyon! Aralarında Kocaeli de var

EŞ ZAMANLI OPERASYON
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Antalya, Manisa ve Mardin'de haklarında yakalama kararı bulunan 17 askeri personele yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2'Sİ İHRAÇ EDİLDİ
Operasyonda ikisi daha önce TSK'dan ihraç edilmiş, 15'i muvazzaf 17 asker gözaltına alındı.
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