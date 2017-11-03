Eş zamanlı uygulama! Kuş uçurtulmuyor

Emniyet Genel Müdürlüğünün Koordinesinde, ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Güvenli Eğitim Uygulaması" Kocaeli'de Başiskele, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması, suç mağduru olmasının engellenmesi amacı ile gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş, Güvenlik, Çevik Kuvvet, Narkotik, TEM, Kom, Trafik Denetleme Şube ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerinden oluşan 209 personel ve 74 Ekip katıldı.

Üniversite çevrelerinde faaliyet gösteren park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, internet kafeler vb. yerler ile üniversite kampüslerinin geliş gidiş istikametlerinde belirlenen yerlerde yapılan uygulamada Kimlik kontrolü yapılan bin 966 şahıstan, aralarında hırsızlık, yoklama kaçağı, bakaya gibi suçlarından aranan toplam 6 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 70 işyerinden 1 işyerine canlı müzik izni olmadığından, 6 işyerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesinden idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edilmiştir. Kapalı alanda sigara içen 16 şahsa toplam bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Sabit yol uygulamasında trafik yönünden kontrolü yapılan 298 araçtan 28 araç sürücüsüne toplam 8 bin 690 TL, uyuşturucu etkisinde araç kullanan 1 şahsa 4300 idari para cezası uygulandı. 6 araç ise trafikten men edildi.