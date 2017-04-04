Esed rejiminden kimyasal katliam

Esed rejimi çoğu çocuk 100'ün üzerinde kişiyi kimyasal gazla öldürdü

Rejime ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor gazlı saldırısında çoğu çocuk 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti, 500 kişi de gazdan etkilendi.

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiğini söyledi.

Cundi, düzenlediği basın toplantısında, "Saat 07.15'te İdlib’in güney kırsalında yer alan Han Şeyhun ilçesinin kuzey mahallesini Sohoy uçakları zehirli gaz taşıyan roketlerle hedef aldı." iddiasında bulundu.

Bölgede yaralıları tedavi edecek yeterli sayıda hastane olmadığı için, kritik durumdaki yaralıların ambulanslarla Türkiye'ye taşındığını belirten Cundi, "Ölü sayısı 100'ü geçti. Çoğu çocuk, 500 sivil de gazdan etkilendi." dedi.

Sivil savunma merkezi ve hastane de vuruldu

Cundi, beldede kurtarma faaliyetlerine katılan sivil savunma merkezinin ve yaralıların tedavi edildiği hastanenin yaklaşık 1 saat önce hava saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Bu sabah saatlerinde Esed rejimi, Han Şeyhun beldesine klor gazı içerikli kimyasal silahla saldırmış, saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü geçerken çoğu çocuk 500 sivil yaralanmıştı.

Kritik durumdaki yaralılar Türkiye'ye götürüldü. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

15 kişi Türkiye'ye getirildi

Gazdan etkilenenlerden kritik durumdaki biri erkek, kalanı kadın ve çocuklardan oluşan 15 kişi, ambulanslarla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.

Son 10 günde dördüncü kimyasal saldırı

Esed rejimi, son 10 günde 4 defa sivillere yönelik klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi. 25 Mart'ta Hama'nın Latamne beldesinde 2 sivil ölmüş, 30 kişi de gazdan etkilenmişti. 30 Mart'ta Şam'da, rejim kuşatmasındaki Kabun mahallesinde de klor gazı saldırısının olumsuz etkilerine 35 sivil maruz kalmıştı.

İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırı, 20 sivili zehirlemişti.

İdlib'de hastane vuruldu

İdlib'de hava saldırısı düzenlenen hastane de kullanılamaz hale geldi. Saldırıda, tedavi gören hastalar da yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Maret en-Numan ilçe merkezinde hizmet veren Ulusal Hastane, TSİ 19.00 sularında savaş uçakları tarafından vuruldu.

İlçenin haber ajansı Marre el-Yavm yetkilisi Mesut Beşşura'nın verdiği bilgiye göre, bombardımanda hastanede tedavi gören 10 sivil yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezindeki 120 yatak kapasiteli hastane de kullanılmaz hale geldi.

Şam'daki hava saldırılarında 32 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği yoğun hava saldırılarında en az 32 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin başkenti Şam'daki sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, kentin doğusunda, rejim kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesi ve Kabun Mahallesi, dün sabah saatlerinden bu yana 60'tan fazla hava saldırısının hedefi oldu.

Engelli sağlık merkezi vuruldu

Dünkü saldırılarda Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde bulunan engelli sağlık merkezi de vurularak, kullanılamaz hale getirildi.

Muhalifler, rejimin yoğun saldırılarına karşılık geçen ay, Doğu Guta bölgesinin Cobar Mahallesi'nden ilerleyerek, kent merkezinin doğusunda yer alan kuşatma altındaki Kabun Mahallesi'ne ulaşmıştı.

Böylece, Doğu Guta ile Kabun ince bir hat üzerinde birleştirilmişti. Bunun üzerine Esed rejimi, İsviçre'nin Cenevre kentinde 23-31 Mart'ta düzenlenen 5. tur siyasi geçiş müzakerelerine rağmen bu bölgeye saldırılarını yoğunlaştırmıştı.