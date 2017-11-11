Esenspor, Bağdat’ı ağırlıyor

Hafta içinde oynanan maçta Ç.Plajyoluspor’u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Bağdatspor, deplasmanda Esenspor’a konuk olacak. Hafta içinde Yavuzspor’u 1-0 yenip, rakibini koltuğundan eden Esenspor, bu kez de Bağdatspor karşısında kazanmak istiyor. Esentepe Stadı’ndaki maçın başlama saati 13.00.

DAMLAR VE YAVUZSPOR EVİNDE

A Grubu’nda zirve yarışı yapan takım sayısı oldukça fazla. Son maça kadar grubun zirvesinde yer alan Yavuzspor, Bağdatspor ve Esenspor yenilgileri ile koltuğunu kaptırmıştı. Mavi-Beyazlı ekip, 19.00’da başlayacak maçta Alikahyaspor’u konuk ediyor. Ligin yeni takımı Damlarspor da, Başiskele Stadı’nda 17.00’de Ç.Plajyoluspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk yenilgisini hafta içinde sahasında Damlarspor karşısında alan Asarköyspor da, Gebze Yavuz Selimspor deplasmanına çıkıyor. Son haftalardaki çıkışı ile zirve yarışına ortak olan Başaranspor da, Çerkeşlispor deplasmanında puan mücadelesi yapacak.

Kenan MERİÇ

