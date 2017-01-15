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Esenspor dörtledi: 4-2

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Esenspor dörtledi: 4-2
1.Küme C Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Esenspor ile Kirazpınar arasında Esentepe Stadı’ndaki maçta çok büyük çekişmeye sahne oldu.

Esenspor, Ahmet’in üç gol attığı maçta, Kirazpınar karşısında 4-2 kazandı, Play-Off umutlarını devam ettirdi.

PLAY-OFF YARIŞINA ORTAK OLDU

Geçen yıl 1.Küme’de Play-Off sevinci yaşayan Esenspor, bu sezon çok fazla iddialı değildi. Buna rağmen Kırmızı-Siyahlı ekip, yarıştan kopmak istemiyor. Dün akşamda sahasında konuk ettiği Kirazpınar karşısında Ahmet’in yıldızlaştığı, üç gol attığı maçı 4-2 kazandı, puanını 24’e çıkardı. Esenspor’un diğer golünü Kubilay attı.

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