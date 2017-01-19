Esenspor, Kireçocakları’nı da yendi:2-3

1.Küme C Grubu’nda zirve yarışı yapan iki takım Kireçocaklarıspor ile Esenspor kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı.

Son haftalardaki çıkışı ile yenide Play-Off yarışına ortak olan Esenspor, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada Kireçocaklarıspor’da 86’da Mete’nin penaltı golüyle 3-2 yendi, 3’üncü sıraya yükseldi.

MAÇ SONUNDA OLAY

Kireçocaklarıspor ile Esenspor arasında M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta iki takımda golle başladı. 4’üncü dakikada konuk ekip Ahmet ile 1-0 öne geçti. Bu gole iki dakika sonra Yunus Emre Aygün cevap verdi, devre 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısının hemen başında Yunus Emre Aygün’ün golüyle 2-1 öne geçen Kireçocakları, farkı artırma şansı da buldu, bunları değerlendiremedi.

KİREÇOCAKLARISPORLU İSA, ERTAÇ VE BARIŞ KIRMIZI GÖRDÜ

Esenspor, 70’de Berkay ile eşitliği sağladığı maçta 86’da Mete’nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Maç bitiminde Kireçocakları futbolcuların hakemlere tepkisi vardı. Maçın hakemi Özgür Holat, Kireçocaklarıspor’dan İsa, Ertaç ve Barış’ı kırmızı kart gösterdi. Kireçocaklarıspor Teknik Sorumlusu İsmail Kovancı, oyuncumuzun boynuna çarpan tapa hakem penaltı verdi, dedi.