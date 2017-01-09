Esenspor, Yarımca’dan Murat’ı aldı Anıl Karakuş’u Yavuzspor’a verdi

95 Evler Fatihspor’dan yetişen 26 yaşındaki oyuncu iki yıldır futboldan uzaktı. Esenspor, Murat’ın lisansını çıkardı, kadrosuna dahil etti.
ANIL KARAKUŞ YAVUZSPOR’DA
Geçen yıl 1.Küme’de Play-Off’a yükselen Kırmızı-Siyahlı ekip, bu sezon yarışın biraz uzağında kaldı. Esenspor, defans oyuncusu Anıl Karakuş’u Süper Lig takımlarından Yavuzspor’a veriyor. Anıl, bu hafta erteleme maçında Kirazpınarspor ile oynanacak maçtan sonra Yavuzspor’a transferi gerçekleşecek. Yavuzspor, daha öncede Esenspor’un eski kalecisi Abdullah’ı transfer etmişti.
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