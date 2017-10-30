Esentepe’de kazanan İlimtepe FK oldu

Kazanan takımın zirve yarışında iddialı konuma geleceği maçta ev sahibi ekip İlimtepe FK, karşılaşmadan 4-1 galip geldi.



SIRRIPAŞA FK BAŞARAMADI

Hafta içinde oynanan maçta da deplasmanda lider Sultan Orhanspor’a ilk puan kayıplarını yaşatan İlimtepe FK, ligin yeni takımı Sırrıpaşa FK’yı yenip, Play-Off yarışında iddialı olmak istiyordu. Bu sezonun bir diğer flaş takımı olan, 11 puanla 4’üncü sırada yer alan Sırrıpaşa FK’da bu zorlu deplasmanda kazanmayı hedefliyordu.

