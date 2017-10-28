Esentepe’de kritik buluşma

İLİMTEPE FK-SIRRIPAŞA FK

Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig’de kalıcı olmayı başaran İlimtepe FK, bu sezona ise çok iyi başladı, üst sıraları hedefliyor. Hafta içinde oynanan maçta da deplasmanda lider Sultan Orhanspor’a ilk puan kayıplarını yaşatan İlimtepe FK, ligin yeni takımı Sırrıpaşa FK’yı yenip, Play-Off hattına tutunmak istiyor. Bu sezonun bir diğer flaş takımı olan, 11 puanla 4’üncü sırada yer alan Sırrıpaşa FK’da bu zorlu deplasmanda kazanmayı hedefliyor.