Esentepe’de kritik buluşma
Süper Lig B Grubu’nda bu sezonun iki başarılı takımı İlimtepe FK ile Sırrıpaşa FK kozlarını Esentepe Stadı’nda paylaşacak. Zirve yarışı yapan iki takımın mücadelesi 16.00’de başlayacak.
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İLİMTEPE FK-SIRRIPAŞA FK
Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig’de kalıcı olmayı başaran İlimtepe FK, bu sezona ise çok iyi başladı, üst sıraları hedefliyor. Hafta içinde oynanan maçta da deplasmanda lider Sultan Orhanspor’a ilk puan kayıplarını yaşatan İlimtepe FK, ligin yeni takımı Sırrıpaşa FK’yı yenip, Play-Off hattına tutunmak istiyor. Bu sezonun bir diğer flaş takımı olan, 11 puanla 4’üncü sırada yer alan Sırrıpaşa FK’da bu zorlu deplasmanda kazanmayı hedefliyor.
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Etiketler : İlimtepe FK, Sırrıpaşa FK
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