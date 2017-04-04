Eserinle övün Aziz Alemdar!

Derince ilçesin 3.Lig’e çıkmak için uzun yıllar nasıl mücadeleler verdiğini yakından bilenlerdenim. Belediye bunun için ciddi kaynaklar yarattı, seferber oldu ancak 3.Lig terfilerden yıllar boyu eli boş dönüldü. Bir iki kez kapının eşiğine gelindi ama içeriye girmek kısmet olmadı. Nihayet 2011-12 sezonu hasret bitti, 3.Lig geldi. İlçenin yıllara dayanan profesyonel takım özlemi dindi. Başta ilçe halkı olmaz üzere hepimiz çok sevindik. Derince gibi önemli bir ilçeye 3.Lig yakışır dedik. O dönem kulübe önemli destek veren Belediye Başkanı Aziz Alemdar’ı haklı olarak göklere çıkardık.

KULÜBÜN DİBİNE DİNAMİT KOYDU

Derincespor 3.Lig’de ilk sezon bocalasa da sonra açıldı, ikinci sezon Play-Off’un eşiğinden döndü. Bir sonraki sezon da orta sıralardaydı. Her şey olağan şekilde sürüyordu ki, 2014 yerel seçimleri öncesinde olmadık bir iş yapıldı, adeta kulübün dibine dinamit koyuldu. Yeniden Belediye Başkanlığına aday gösterilmeyen Alemdar, giderayak kulübü A.Ş. yaptı, kulübün hisseleri şahıslara geçti. Göreve gelen yeni Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut onayı olmadan alınan bu karara doğal olarak tepki gösterdi; önce devrildiği gibi bedelsiz geri istedi, verilmeyince belediyenin tüm desteğini çekti. Tesislerin, sahanın kapılarını Derincespor’a kapadı.

KAÇINILMAZ SONLA YÜZLEŞİLDİ

Zorluklar doğal olarak takımı olumsuz etkiledi ancak o sezon ve ertesi sezon idare edildi, ligde kalındı. Nereye kadar böyle devam edebilirdi ki. Bu sezon işler çok kötü gitti ve bitime 4 maç kala takım havlu attı. Kimse için bu son sürpriz değildi, kaçınılmaz gerçekle yüzleşildi. Belediyenin imkanlarıyla yıllarca verilen mücadele sonrasında kazanılan profesyonel lig hakkı, bir kişinin egosu yüzünden elden gitti. Ne Başkan, ne yönetim, ne teknik ekip, ne de futbolcu grubu. Hiç birinin bu tabloda suçlu olduğunu düşünmüyorum. Hataları vardır elbette ama asıl sorumlu tartışmasız kişisel egosuyla, hırsıyla hareket eden Aziz Alemdar’dır.

TARİH YAZACAK, HİÇ UNUTULMAYACAK

Alemdar, yerel seçimler öncesinde gideceği belliyken, “Benden sonrası tufan” zihniyetiyle hareket ederek Derincespor’un bugünkü sonunu hazırladı. Ne yazık ki, birileri de ona alet oldu. Derincespor’un amatöre dönmüş olmasını Aziz Alemdar böyle istedi diye yorumlamak en doğrusu. Devlet imkanlarıyla 3.Lig’e çıkan takımı, birisi kendi egolarına kurban etti. Bugün Derincespor’un küme düşmesi, yeniden amatöre dönmesi eminim ki Aziz beyi çok mutlu ediyordur! İstediği oldu, emeline ulaştı. Eseriyle ne kadar gurur duysa azdır! Adı kent futbol ve Derincespor tarihine yazılacak, hiç unutulmayacaktır.

Başişkele fırtınası

Başiskele ilçesi bu sezona kadar amatör futbolda çok gerideydi. Uzun yıllar ilçenin en üst yerel ligde tek bir temsilcisi bile yoktu. Bu durumu düşündüğü ve şaşırtıcı buluyor, bunu yorumlarımızda belirtiyorduk. Başiskele futbolcu potansiyeli zengin ilçelerden biriydi ama gelin görün ki, bunu sahaya yansıtamıyordu. Kuşkusuz ki, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın spora, futbolcu uzak olmasının, destek sağlamamasının bunda önemli rolü vardı.

PLAY-OFF’LARIN ZİRVESİ ONLARIN

Başiskele’nin futboldaki makûs talihi ilçeye yapılan stadyumla birlikte değişti. Bu sezon amatör futbolda kelimenin tam anlamıyla Başiskele rüzgarı esiyor. Baksanıza Süper Lig ve 1.Küme Play-Off’un zirvesine, ikisinde de ilçenin temsilcileri var. Süper Lig’de Doğantepe adeta aldı başını gidiyor, BAL havasını soluyor. 1.Küme’de ise Başiskele Belediyespor bitime 3 maç kala 6 puanlık avantajıyla Süper Lig’e koşuyor.

DESTEK VE EMEK VERENLERE ALKIŞ

Büyük sürprizler olmazsa Başiskele ilçesi önümüzdeki yıl hem BAL, hem Süper Lig’de birer takımla temsil edilecek. Bu durumda pek çok ilçeyi geride barakmış olacak. Her ilçenin mutlaka profesyonel ligde bir takımı olması gerektiğini en başından beri söylüyor, bununla ilgili yazılar yazıyorum. Diliyorum ki, Başiskele ilçedeki bu yükseliş devam eder, o günleri de görürüz. Bu vesileyle Başiskele ilçesinin futboldaki bu atacağına destek sağlayan, emek verenleri kutluyorum.

Boşuna ekol olunmuyor

Geçen hafta Türkiye’nin gündemindeydi Derince Spor Salonu’ndaki ortaokul kız basket maçında yaşananlar. Adana Vakıfbank ile Bilecek Mehmet Akif Ersoy arasında oynanan maçta skor 83-0’ken bile oyuncularına tam saha baskı talimatı veren, rakip oyuncuları ağlatan Adana okulunun antrenörüne büyük tepki yağdı. Ben de ilimizde yaşanan bu olaya kayıtsız kalmamış, söz konusu egosu yüksek antrenöre, “O çocukları ağlatmaya hakkın var mı ?”diye verip veriştirmiştim.

Türk basketbolunun ekol kulüplerinden Anadolu Efes kayıtsız kalmadı bu olaya. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde basketbol sevgisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Anadolu Efes, Adana Vakıfbank Ortaokulu’yla karşı karşıya geldikleri maçta aldıkları farklı mağlubiyet sonrasında fazlasıyla üzülen ve kamuoyunun dikkatini çeken kız basketbolcuları, Olympiacos karşılaşmasında ağırladı. Genç basketbolcular, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes’in başarılı oyuncuları kaptan Doğuş Balbay ve Cedi Osman’la tanışırken maç öncesinde Anadolu Efes oyuncuları için bir çıkış koridoru da oluşturdular. Ayrıca genç basketbolcuların Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oldukları anons edildiğinde, tüm basketbol severler Bilecikli konukları ayakta alkışladılar.

Sadece sahadaki başarılarla ekol olunmuyor, işin sosyal sorumluluk tarafını da unutmamak gerekiyor. İşte bu yüzden Anadolu Efes Türk basketbolunda bir ekoldür. Bu anlamlı, örnek düşünce ve hareket için yürekten kutluyorum, iyi ki varlar diyorum.